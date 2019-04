Sin embargo fue señalado por su cercanía con la agrupación Justicia Legítima, algo que no niega, pero le resta importancia en su trayectoria judicial. "Defiendo mis valores. Prefiero que me reconozcan como abogado de Alfredo Bravo (ex diputado socialista ya fallecido e histórico dirigente de derechos humanos) o de (la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo) 'Chicha' Mariani". Justamente por haberla acompañado a lo largo de muchos años desde La Plata en la búsqueda de su nieta Clara Anahí, secuestrada durante la dictadura, y por su vinculación con el Centro de ex Combatientes de Malvinas de esa ciudad, dijo "tener un vínculo especial" con la capital bonaerense cuyo Juzgado aspira a ocupar.