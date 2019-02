"Rogelio Frigerio, Marcos Peña y Alfredo Cornejo me llamaron para decirme que baje mi candidatura y que me uniera en una interna con Mario Negri. Tengo muy buena relación con todos", aseguró Mestre en diálogo con el programa El Exprimidor, y agregó: "Los dirigentes que me llamaron no hablaron en nombre de Cambiemos, sino como dirigentes del PRO de Buenos Aires y eso a los cordobeses no nos gusta. Por eso proponemos reglas de juego de Cambiemos pero con espíritu y honor cordobés".