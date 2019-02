Hace una semana, Ramón Mestre, quien lidera la estructura radical cordobesa, lanzó en una visita a la ciudad de San Francisco unas posibles reglas de juego: "Propongo que si hay intransigencia y no logramos ponernos de acuerdo, porque nadie se quiere bajar y todos quieren ser candidatos, que vayamos a una interna. Si me toca ganar, conduzco la fórmula y, si me toca perder, seré vicegobernador, no se me va a caer nada".