Por otro lado, fue consultado sobre las elecciones de octubre, y en relación a una eventual candidatura de la ex presidente Cristina Kirchner, Rodríguez Larreta dijo que "la gente no quiere volver al pasado". "Creo que no tiene chances. Tiene un caudal de votos que es el mismo que sacó en las elecciones de 2017. Es una base de gente que la apoya y que la sigue apoyando, pero no creo que sea mayoritario. No creció", agregó.