En el audio Peressini asegura que "esto es política y se los he dicho a todos", en referencia a la tarea que les solicitó y que entiende que no cumplieron. "Esto es una bajada de línea. Tómenlo como quieran. Manejen la información como quiera", les dice. Después les aclara que si el partido no se llega a conformar es por responsabilidad de "los distraídos que no presentan las afiliaciones y no se toman en serio la consolidación de nuestro proyecto político".