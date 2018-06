-En verdad ese acuerdo no fue del 25% como dijo Moyano sino del 23,2% a pagar en tres partes. No hay que analizar que los momentos en que se firma un acuerdo partitario tienen un criterio. No es lo mismo firmar un acuerdo paritario en enero que en junio. Además ha cambiado la situación de recomposición salarial en la Argentina gracias a la cláusula gatillo y lo que nos permite es mirar la inflación hacia adelante. Si uno mira la inflación hacia adelante vemos que no esta lejos de lo que acodó el gremio de Camioneros hacia adelante. Aquellos que han firmado acuerdos antes tampoco hay tensiones. Se quieren plantear tensiones donde no las hay. Creo que Moyano hace toda una puesta en escena para tratar de transformarse en un líder que ya no lo es. Creo que debería preocuparse en resolver problemas personales que en hacer un planteo en terminos generales.