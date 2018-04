"No es que buscan la fácil, no es que la quieren hacer y nada más", explica el fiscal, quien destaca el supuesto "rol de negociador" que adoptó Serravalle en el motín. "Logró que no fuera una carnicería y terminó condenado por eso. Piensen ustedes cómo se sentirían si después de la vida de mierda que les toca en la cárcel son condenados injustamente cuando están tratando de salir", opina el integrante de Justicia Legítima.