Dos jueces no se pusieron de acuerdo y el tercero que debe desempatar está recusado con la posibilidad de que tenga que intervenir un cuarto. Así está planteado el tablero en la Cámara Federal ante la decisión que el tribunal debe tomar: si ordena o no la detención de ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner. A eso se suma la mirada del gobierno de Mauricio Macri que quedó enojado con el tribunal tras la liberación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.