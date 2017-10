La democracia está tan establecida, y el respeto a los derechos humanos es un asunto tan sensible, que la sospecha de que las fuerzas de seguridad han producido la desaparición de una persona genera un escándalo que dura meses y meses, y el Estado se ve obligado a dar una respuesta convincente o a llevar una marca indeleble. Hubo y hay problemas para ejercer la libertad de prensa -siempre existen esos límites- pero los periodistas no son detenidos, ni golpeados, ni perseguidos, casi no son demandados y el Estado no interviene medios de comunicación. Salvo grupos aislados e irrelevantes, nadie intenta derrocar gobiernos por la fuerza. Y el deseo de que el presidente de signo contrario caiga en medio de una crisis ha sido defraudado sistemáticamente desde el 2001.