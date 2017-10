Hace dos años y un día que vivo sin él,

Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver,

Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor,

Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió…

-¿Quién es?

-Soy yo…

-¿Qué vienes a buscar?

-A ti…

-Ya es tarde…

-¿Por qué?

-Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti…