"Anderson publica estos dichos en noviembre del 95 en New Time y el entonces presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, ante la divulgación mundial de la noticia se ve en el brete de tener que hacer algo al respecto, entonces conforma una comisión compuesta por dos generales del Ejército Boliviano y por el Ministro del Interior Hugo San Martín. Esa comisión me convoca a mí para buscar los restos, pero luego Vargas Salinas dijo que no sabía dónde estaba el cadáver del Che, es decir, primero lo dijo, se público, se creó una comisión y luego no se retractó pero no aportó más información. La cuestión es que no obstante se creó la comisión y pidieron ayuda técnica porque los bolivianos no sabían cómo obrar para buscar los restos", repasó