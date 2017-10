Finalmente, consultado sobre por qué el Papa Francisco no visita la Argentina, Grabois defendió la postura del máximo representante de la Iglesia Católica: "A mí me parece que hace muy bien en no venir porque los argentinos necesitamos un baño de humildad. No somos el ombligo del mundo y no somos el ombligo del Papa. Hay pueblos que la están pasando muchísimo peor que nosotros".