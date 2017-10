"Siempre quise declarar, pero no me presenté antes porque no quería estar preso", dijo en su indagatoria ante el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y la fiscal Gabriela Ruiz Morales. Además cuestionó a quienes "politizan" el caso. "No me gusta que se politice porque pasé de ser Claudio Minnicelli al cuñado de De Vido", criticó.