La plegaria que Paolo Guerrero elevó en el Santuario de Las Nazarenas: ¿Por quién pidió el delantero de Alianza Lima?

La ceremonia reunió a casi toda la plantilla blanquiazul en las Nazarenas, donde el delantero tomó la palabra durante la liturgia y extendió su petición a los deportistas de todo el país, no solo a los aliancistas. (Alianza Lima)

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Paolo Guerrero, atacante blanquiazul participó en la misa anual que Alianza Lima celebra cada octubre en ese recinto del Cercado de Lima, una tradición que el club victoriano mantiene desde hace décadas como parte de su vínculo con el Señor de los Milagros.

Durante la homilía, el ‘Depredador’ se paró frente a la imagen del Cristo Moreno en el Santuario de Las Nazarenas y elevó una petición que trascendió los límites del deporte.

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En esta ocasión, la jornada adquirió un peso adicional: el club cumplía su 125.º aniversario y la ceremonia derivó en un hito institucional que quedará grabado en la historia aliancista.

La plegaria de Guerrero ante el Cristo de Pachacamilla

Paolo Guerrero tomó la palabra durante la misa de Alianza Lima en Las Nazarenas y elevó una oración por el pueblo peruano, la familia blanquiazul y los deportistas del país, con un mensaje centrado en la fe y la unión. (Alianza Lima)

Con voz firme y ante una congregación que incluía a jugadores, cuerpo técnico, directivos y representantes de las distintas disciplinas del club, el delantero tomó la palabra durante la liturgia. Sus palabras no se limitaron a la institución blanquiazul: abarcaron al conjunto del deporte nacional y a las familias que acompañan a los atletas dentro y fuera de las competencias.

“Por el pueblo peruano y nuestra familia blanquiazul, por nuestras familias y amigos, por nuestros equipos deportivos”, pronunció Guerrero ante los presentes en el santuario. La oración continuó con un pedido que sintetizó los valores que el delantero quiso poner bajo la protección del Cristo Moreno: “Para que el Señor aumente nuestra fe, nos mantenga unidos en el amor y nos dé la fuerza para ser testigos de su palabra, cumpliendo sus designios”. Cerró la petición con la respuesta litúrgica: “Roguemos al Señor”, a la que los fieles respondieron al unísono.

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La participación del atacante generó una reacción inmediata entre quienes llenaban el recinto. Entre el recogimiento propio de la misa, los presentes respondieron con cánticos de apoyo y gritos de aliento dirigidos al delantero, que convirtieron por un instante la solemnidad religiosa en una expresión colectiva de afecto hacia quien porta la camiseta blanquiazul.

Una jornada de fe en la recta final de la Liga 1 2026

Casi todo el plantel principal de Alianza Lima acudió a la ceremonia religiosa del 20 de octubre, junto con las jugadoras del equipo femenino, el voleibol y otras categorías de la institución, en una jornada marcada por la devoción al Cristo Moreno (Alianza Lima)

La convocatoria para esta ocasión especial reunió a casi todo el plantel principal. Junto a Guerrero estuvieron los integrantes del comando técnico, el personal administrativo, las jugadoras de Alianza Lima Femenino, el plantel de voleibol, las categorías formativas y el equipo de futsal down. Las únicas ausencias entre los futbolistas del primer equipo fueron las de Renzo Garcés, Jairo Vélez y Mateo Antoni, sin que el club informara los motivos. Esteban Pavez, quien había salido lesionado en el partido anterior, sí estuvo presente, lo que redujo la preocupación sobre el alcance de su dolencia.

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La visita se produjo en plena recta final de la Liga 1 2026, lejos del ruido de la competencia y de las presiones propias del cierre del torneo. Dentro del santuario, los colores y los resultados quedaron en segundo plano. Lo que prevaleció fue una misma expresión de fe compartida por quienes integran la institución, en una ceremonia que cada octubre ocupa un lugar fijo en el calendario aliancista.

El convento de Las Nazarenas, nuevo socio honorario del club

Alianza Lima convirtió su devoción histórica al Señor de los Milagros en un reconocimiento institucional al declarar socio honorario al Convento de Las Nazarenas Carmelitas Descalzas, como parte de las actividades por sus 125 años. (Alianza Lima)

Más allá de la oración de Guerrero, la jornada reservó un momento de carácter histórico. En el marco de su 125.º aniversario, Alianza Lima otorgó al Venerable Convento de Las Nazarenas Carmelitas Descalzas la categoría de socio honorario, una distinción que formalizó en un acto concreto lo que durante más de un siglo fue una devoción sostenida en el tiempo.

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El gerente general del club, Alfredo Arosemena, anunció el reconocimiento ante los presentes durante la propia ceremonia religiosa. “Hemos decidido declarar como socio honorario de nuestro club al Venerable Convento de Las Nazarenas Carmelitas Descalzas, representado por su reverenda madre priora, Sor Rosa de Jesús”, expresó Arosemena. El texto oficial de la distinción precisó el fundamento de la decisión: “En testimonio de la ferviente devoción y fe que profesa el Club Alianza Lima desde sus inicios fundacionales a nuestro santo patrón, el Señor de los Milagros, la identificación y adopción de los valores religiosos y nazarenos que forman parte de la cultura aliancista”.

Sor Rosa de Jesús recibió el reconocimiento en nombre de la comunidad religiosa que custodia la imagen del Cristo Moreno. Como parte del homenaje, el club le entregó una camiseta y una medalla conmemorativa. Con ese gesto, Alianza Lima cerró una jornada que comenzó con una plegaria y concluyó con un vínculo institucional que une al club victoriano con el santuario ante el cual sus jugadores, directivos e hinchas han vuelto a postrarse, año tras año, sin importar lo que marque la tabla de posiciones.

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El delantero blanquiazul pide por las familias, los amigos y los equipos durante la misa anual en el Santuario de Las Nazarenas, ante jugadores, directivos y representantes de todas las disciplinas (X: @toquefinalpe)