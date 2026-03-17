Futbolistas de FC Cajamarca con seguridad personal tras recibir amenazas por crisis de resultados en Liga 1 2026

La policía y seguridad privada resguardan a los amenazados tras la desvinculación de Carlos Silvestri, en un contexto de crisis económica y tensión, mientras Safap recibe pedidos de respaldo para proteger derechos e integridad de los jugadores (Liga 1 Max / Hablemos de Max)

La situación en el FC Cajamarca se ha vuelto crítica luego de la reciente desvinculación de Carlos Silvestri como entrenador principal. Dos jugadores del plantel han sido objeto de amenazas directas, lo que llevó a la intervención de la policía y a la contratación de custodios privados para salvaguardar su integridad, según dio a conocer Gustavo Peralta en el programa Hablemos de Max.

La tensión se intensifica en un contexto donde la dirigencia del club enfrenta problemas financieros, generando un ambiente de incertidumbre y presión adicional para los deportistas. La Agremiación de Futbolistas, Safap, ha sido instada a brindar apoyo y seguimiento a los afectados.

Dos jugadores reciben amenazas graves y requieren protección especial

La crisis deportiva de FC Cajamarca escaló fuera de la cancha. Dos jugadores reportaron amenazas luego del despido de Carlos Silvestri y uno recibe protección especial. (Facebook / Fútbol Club Cajamarca)

El conflicto en FC Cajamarca escaló durante la última semana, después de la rescisión del contrato de Carlos Silvestri al frente del equipo. Según revelaron los periodistas Gustavo Peralta y Analú Rodríguez en el programa Hablemos de Max, dos integrantes del plantel han denunciado haber sido amenazados a raíz del bajo rendimiento deportivo del club. Uno de los futbolistas afectados se encuentra bajo protección de seguridad privada y ha realizado una denuncia formal ante las autoridades.

“Me informan que dos miembros del equipo han sido amenazados y uno de ellos ya cuenta con custodia particular”, expuso Peralta al aire. De acuerdo con la información difundida, la situación habría requerido no solo medidas preventivas inmediatas, sino también la intervención de la policía local, debido al nivel de riesgo que enfrentan los jugadores. Los hechos se producen en paralelo a dificultades económicas, lo que ha agravado el clima dentro del club.

Crisis económica agrava el ambiente en el club cajamarquino

La inestabilidad económica golpea a FC Cajamarca y aumenta la tensión en el plantel. La situación llevó a pedir apoyo de Agremiación de Futbolistas Profesionales. (Facebook / Fútbol Club Cajamarca)

La serie de amenazas contra los futbolistas del FC Cajamarca se da en el contexto de dificultades financieras que atraviesa la institución. Según los testimonios recogidos, el club mantiene deudas y enfrenta complicaciones para cumplir con sus compromisos contractuales, lo que ha generado un clima de inestabilidad no solo deportiva, sino también administrativa.

La Agremiación de Futbolistas Profesionales (Safap) ha sido llamada a intervenir y acompañar a los jugadores afectados. El periodista Gustavo Peralta indicó que, debido a la gravedad de la situación, los involucrados ya han dado aviso a la policía y a Safap, solicitando respaldo para preservar su seguridad y la validez de sus contratos laborales.

Las conversaciones sobre posibles cambios en los acuerdos contractuales han sido rechazadas por los jugadores, quienes insisten en que los términos firmados deben respetarse a pesar del contexto adverso.

La salida de Carlos Silvestri

La salida del entrenador Carlos Silvestri marcó un nuevo capítulo en la crisis de FC Cajamarca, que enfrenta presión deportiva y problemas fuera del campo. (Facebook / Fútbol Club Cajamarca)

El despido de Carlos Silvestri como entrenador principal fue confirmado tras la firma de la resolución de contrato, según revelaron fuentes vinculadas al club. Esta decisión coincidió con el incremento de la presión sobre la plantilla, tanto por los resultados adversos como por las amenazas recibidas.

Durante la emisión de Hablemos de Max, Peralta subrayó la importancia de que los organismos gremiales permanezcan atentos y acompañen a los deportistas en crisis. “La situación es complicada y requiere tanto de intervención policial como del respaldo de Safap para garantizar la integridad y los derechos de los jugadores”, señaló el periodista.

La incertidumbre persiste para el FC Cajamarca, que deberá afrontar sus próximos compromisos deportivos bajo estrictas medidas de seguridad y en medio de la búsqueda de soluciones institucionales a la crisis actual. Las autoridades y la comunidad deportiva local continúan en alerta ante la evolución del caso.

Actualmente FC Cajamarca se encuentra en el puesto 16 del Torneo Apertura con tal solo 5 puntos ganados producto de un triunfo de local ante FBC Melgar y dos empates (Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso). Los otros cuatro partidos han sido derrotas y es por eso que se mantiene en la parte baja de la tabla y se viene convirtiendo en uno de los favoritos para perder la categoría al final de esta temporada.