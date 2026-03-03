Perú Deportes

Presidente de UTC confirma que arbitraje favoreció a Alianza Lima y pide que se anule gol tras escuchar audios del VAR

Osias Ramirez informó que el juez principal modificó la decisión de saque de meta a tiro de esquina a favor de los ‘blanquiazules’ tras la intervención del videoarbitraje

Un nuevo error arbitral se evidenció en la Liga 1. El presidente de UTC, Osias Ramirez, señaló que el VAR interfirió de manera irregular en la decisión del juez principal, lo que favoreció a Alianza Lima en la jugada que derivó en el gol que aseguró su triunfo como visitante.

A través de sus redes sociales, Ramirez relató que accedió a los audios del videoarbitraje, en los que se corrobora que los jueces de la cabina influyeron en Micke Palomino para que modificara su decisión de saque de meta por tiro de esquina, acción que culminó en el 1-0 marcado por Renzo Garcés.

Hoy escuchamos los audios del VAR. En ellos se confirma que se intervino para cambiar un saque de meta por tiro de esquina. De esa acción nació el gol que terminó alterando el resultado del partido”, fue lo primero que puso en su cuenta de Instagram.

El presidente de UTC también sostuvo que la decisión perjudicó la justicia deportiva y pidió a las autoridades anular el gol de Garcés, que otorgó a Alianza Lima los tres puntos y el liderazgo en la tabla del Torneo Apertura el último fin de semana.

“Cuando una decisión determinante se toma de esta manera, no estamos hablando de una simple jugada más. Estamos hablando de justicia deportiva. Por ello, hemos solicitado formalmente la anulación de ese gol y la revisión integral del procedimiento aplicado”, acotó.

Osias Ramirez concluyó su publicación con un mensaje directo a la CONAR y la Liga: “Nos preguntamos con responsabilidad ¿Quién devuelve los puntos cuando el perjuicio ya está consumado? UTC no pide privilegios. UTC exige transparencia y respeto".

