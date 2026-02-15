Fernando Cabada confirmó continuidad de Pablo Guede pese a duro presente de Alianza Lima: “No podemos ser cortoplacistas”

Fernando Cabada confirmó continuidad de Pablo Guede pese a duro presente de Alianza Lima.

Alianza Lima atraviesa una etapa compleja tras una sucesión de hechos extradeportivos y deportivos que han impactado en su estructura y rendimiento. La salida de figuras como Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña marcó el inicio de una crisis que se profundizó con la eliminación en la fase 1 de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo de Paraguay.

El reciente empate sin goles frente a Alianza Atlético en Trujillo, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura, intensificó la presión sobre el club, que se ubica tercero en la tabla, a dos puntos del líder, pero con cuestionamientos sobre las decisiones tácticas de su entrenador y el uso de los jugadores fuera de sus posiciones habituales.

En este contexto, el administrador ‘blanquiazul’, Fernando Cabada, salió al frente para ratificar la confianza en el técnico argentino Pablo Guede y destacar los avances registrados en la gestión deportiva. “Yo confío en el trabajo que se está realizando, no es algo poético. Este equipo ha sido golpeado fuertemente y está saliendo adelante. Si me fijo en indicadores como la velocidad de los jugadores medida por GPS, hemos mejorado cerca de un 15% a 20%. Se viene trabajando bien en lo físico y técnico”, indicó en El Comercio.

Cabada también elogió la calidad del plantel y la dirección técnica, señalando que el proceso interno requiere tiempo para consolidarse. “Tenemos un director técnico muy bueno y una gran plantilla. Este nuevo planteamiento tiene apenas un mes; hay que dar espacio para que siga avanzando”, afirmó.

Los 'blanquiazules' protagonizaron un partido chato en el Mansiche y se tuvieron que conformar con el empate - Crédito: L1MAX.

Fernando Cabada manifestó respaldo a Franco Navarro y a Franco Navarro Mandayo en la conducción del área deportiva, al tiempo que remarcó la necesidad de actuar con cautela y evitar decisiones rápidas. El administrador señaló que, aunque la institución realiza evaluaciones constantes, eso no implica adoptar medidas inmediatas ni orientarse al corto plazo. Asimismo, expresó su confianza tanto en el entrenador como en la gestión deportiva y aseguró que el proyecto requiere una mirada a largo plazo, sin dejarse influir por resultados o situaciones puntuales.

La eliminación temprana de la Copa Libertadores y el irregular rendimiento en el torneo local han generado críticas tanto dentro como fuera del club, especialmente por la rotación en el once titular y la utilización de varios futbolistas fuera de sus puestos naturales. Estas decisiones han alimentado el debate entre los aficionados y la prensa, que exigen resultados inmediatos y una identidad de juego más definida.

Eso sí, el tiempo no beneficia a Pablo Guede, quien fue pifiado por los hinchas de Alianza Lima en el estadio Mansiche e incluso pidieron corearon el nombre de Hernán Barcos, exgoleador emblema del equipo y actualmente en FC Cajamarca.

Pablo Guede lució incómodo por empate de Alianza Lima ante Alianza Atlético en Trujillo. - créditos: A Presión

Respaldo de la gerencia deportiva de Alianza Lima a Pablo Guede

Luego del compromiso contra 2 de Mayo, el gerente deportivo, Franco Navarro Mandayo, reafirmó la continuidad del entrenador argentino y del plantel. “No solamente Pablo (Guede), sino también todos los jugadores tienen nuestro respaldo y del club. Si bien es cierto ha sido un golpe muy duro, pero van cuatro partidos oficiales de este año y hay que tomar las cosas con calma. Sé que el golpe es duro, y las decisiones se toman con la cabeza fría. Eso es lo que se va a hacer”, declaró ante los medios de comunicación.

El joven directivo insistió en que la prioridad pasa por el bienestar del grupo y la preparación de los próximos partidos, antes que por especulaciones sobre la continuidad del comando técnico y de la misma dirigencia. “Lo menos importante ahora es la continuidad o no de nosotros. Lo importante es que el grupo de jugadores esté bien”, añadió.