Eddie Fleischman lanzó ácidos comentarios contra Paolo Guerrero tras delicado presente de Alianza Lima: "No es un líder positivo"

El periodista deportivo cuestionó el manejo del 'Depredador' en el cuadro 'blanquiazul' luego de no lanzar el penal decisivo ante 2 de Mayo por Copa Libertadores

El periodista deportivo arremetió contra el 'Depredador' tras no lanzar el penal ante 2 de Mayo y su forma de comportarse. (Video: Full Deporte)

El clima en Alianza Lima atraviesa una de las etapas más complejas de los últimos años, marcado por la reciente eliminación en la Copa Libertadores 2026 y una crisis de resultados que ha generado un profundo malestar en la institución. La dirigencia apostó por una fuerte inversión en refuerzos y la llegada de jugadores experimentados, con el objetivo de competir en el torneo internacional y recuperar protagonismo a nivel local.

Sin embargo, el rendimiento del equipo dirigido por Pablo Guede quedó lejos de lo esperado, y la debacle ante 2 de Mayo en la fase 1 del certamen continental agudizó la decepción. En este contexto, la figura de Paolo Guerrero quedó bajo la lupa por su decisión de no ejecutar el penal decisivo. En ese sentido, las declaraciones de Eddie Fleischman se instalaron en el centro del debate sobre el futuro inmediato del club ‘blanquiazul’ y el liderazgo en el vestuario.

“Cuando hablábamos el año pasado y yo comentaba aquí, era mi opinión, no pretendo que sea la verdad absoluta: Yo no renovaría ni a Zambrano, ni a Guerrero, ni a Barcos. Todos al final entre Guerrero y Barcos, que se quede Guerrero”, dijo en primera instancia en el programa de YouTube, Full Deporte.

El periodista deportivo amplió sus críticas haciendo foco en el papel de Guerrero dentro del grupo. “Yo me preguntaba, ¿Guerrero es un líder positivo en el vestuario? Guerrero, el que no quiso entrar en Vallejo cuando Salas pidió que entre y se negó a ingresar al campo, ¿es un líder positivo? Guerrero, el que protestaba desde Brasil en los medios de espectáculos diciendo que los Acuña lo querían retirar del fútbol, termina llegando Alianza después de un montón de ocasiones en las que Alianza lo buscó y él dijo ‘no’, terminó llegando Alianza, ¿es un líder positivo de vestuario? En la cancha vimos que no. Es mi opinión. La asumo yo solito, sin polo, así como dicen ‘acá te espero sin polo’. ¡No es un líder positivo para el vestuario!“, declaró.

Paolo Guerrero es uno de
Paolo Guerrero es uno de los capitanes de Alianza Lime este 2026. - créditos: Di'andello

En sus comentarios, Eddie Fleischman describe al ‘Depredador’ como un futbolista que suele perder el control emocional con facilidad, lo que termina afectando su concentración y su aporte colectivo. Considera que los constantes reclamos y protestas dentro del campo lo alejan de su responsabilidad principal, que es conducir al equipo desde su posición de capitán. Además, recuerda que este tipo de actitudes se han repetido a lo largo de su carrera, señalando que tales comportamientos no se ajustan a la figura de un líder consolidado.

El comunicador matizó que reconoce la trayectoria de Guerrero con la selección peruana, aunque insiste en que el análisis debe centrarse en el presente. “Para mí Paolo Guerrero ha sido el mejor ‘9’ que yo he visto con la camiseta de la selección peruana. Pero estamos hablando del presente, del hoy, de asumir responsabilidades, de tener un análisis cesudo”, puntualizó.

Paolo Guerrero molesto por el
Paolo Guerrero molesto por el trámite del Alianza Lima vs 2 de Mayo. - créditos: Paloma Del Solar / A Presión)

Eddie Fleischman sobre Paolo Guerrero y su decisión de no patear penal ante 2 de Mayo

El análisis de Eddie Fleischman cobró especial fuerza tras la eliminación en la Copa Libertadores, cuando Paolo Guerrero decidió no ejecutar el penal ante 2 de Mayo. “Yo creo que en el momento le temblaron las piernas. Arrugó. Así como dije en su momento que Fossati arrugó enfrentar a Italia y prefirió enfrentar a Nicaragua y a República Dominicana, Paolo Guerrero para patear el penal arrugó. Mi punto de vista y me hago responsable por ello”, acotó.

Fleischman Benathan se refirió también a las explicaciones que dio el veterano delantero luego del partido, en las que el aseguró que no se sentía seguro para tomar la responsabilidad. “Las declaraciones de Paolo Guerrero me dejan un sabor muy amargo, porque cuando dice estaba cansado y se venía jugando el primer tiempo, ‘no me tuve confianza y estaba con desgaste’. Pide tu cambio. Más importante es el equipo que tú. Más importante es que el equipo gane a que tú juegues los 90”, sentenció.

Para Fleischman, el liderazgo se pone a prueba en momentos decisivos y considera que la actitud del capitán no estuvo a la altura de las circunstancias. “Estamos hablando del presente, del hoy, de asumir responsabilidades, de tener un análisis cesudo”, reiteró.

Eryc Castillo no pudo marcar el gol desde los doce pasos en duelo con 2 de Mayo por la definición de la Fase 1. (Difusión)

