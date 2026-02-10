La lesión de Guillermo Viscarra despierta atención en Bolivia de cara al repechaje para el Mundial 2026: “Estamos confiados en llegará bien”

Guillermo Viscarra se ha asentado como el arquero titular de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

El cuerpo técnico de Bolivia trabaja con entera responsabilidad en la confección de la lista de viajeros hacia Estados Unidos para afrontar el circuito del repechaje para la Copa del Mundo 2026. El entrenador Óscar Villegas, tal vez, cuenta con el 90% de la nómina preparada, pero con la advertencia de un lesionado: Guillermo Viscarra.

El ‘Billy’, quien rara vez se pierde algún partido, ha presentado una lesión muscular complicada en Alianza Lima, durante su estreno en la CONMEBOL Libertadores 2026 ante Club 2 de Mayo por la llave de ida de la Fase 1, que ha ameritado a realizarse mayores exploraciones para conocer la gravedad de la misma.

Los resultados han sido desalentadores para Viscarra, cuyo tiempo de rehabilitación oscila entre las cuatro a ocho semanas. En ese lapso, en teoría, su presencia con la selección de Bolivia correría cierto riesgo, aunque desde el comando técnico han puesto paños fríos al delicado asunto.

En declaraciones ofrecidas a radio Uno, el estratega Óscar Villegas explicó que “tenemos un reporte inicial del área médica, pero la resonancia nos va a dar un panorama completo sobre cuánto puede demandar su recuperación. Estamos confiados en que va a llegar bien”.

En un hipotético caso en que Guillermo Viscarra se caiga de la consideración final de la ‘verde’ para el primer y decisivo choque contra Surinam, aparece otro guardameta de galones y experiencia que ocupe su lugar; no obstante, la idea del director técnico es tener de su lado a los mejores guardianes del arco.

“‘Billy’ y Carlos Lampe son infaltables. A lo largo de todo el proceso han demostrado que deben estar en la nómina final. Han sido muy importantes y necesitamos contar con ambos”, sentenció Villegas.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]