Perú Deportes

El ‘Diablo’ Etcheverry sueña con que Guillermo Viscarra trascienda en Alianza Lima: “Quiero que dé una historia importante en club”

Marco Etcheverry, acaso el mejor futbolista de la historia de Bolivia, ha indicado que sigue muy de cerca el desempeño de ‘Billy’ en La Victoria y espera que deje su nombre marcado en la institución

Guardar
Marco Etcheverry asegura que sigue
Marco Etcheverry asegura que sigue con detenimiento el rendimiento de Guillermo Viscarra en Perú. - Crédito: DC United / Alianza Lima

Marco Etcheverry, considerado el mejor futbolista de todos los tiempos de la selección de Bolivia, ha señalado que conserva gratos recuerdos de Guillermo Viscarra, a partir de una experiencia a nivel de juveniles, toda vez que espera que su nombre alcance una relevancia histórica en Alianza Lima.

En una entrevista concedida en el espacio ‘Barra Libre’ del canal streaming ‘La Roro Network’, el ‘Diablo’ contó que el popular ‘Billy’ es un futbolista muy especial en su vida, porque trabajó a su lado en una etapa ganadora cuando encabezaba un combinado regional de la localidad de Santa Cruz de la Sierra.

Guillermo Viscarra, arquero de Alianza
Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima en la temporada 2025. - Crédito: CONMEBOL

Es muy especial, porque le tengo mucho cariño. Yo dirigí la selección de Santa Cruz, en el torneo nacional infanto-juvenil. Él y Rommel Quiñónez fueron mis arqueros. Salimos campeones. Es una especie de hijo, sobrino o ahijado mío”, sostuvo Etcheverry.

Por otro lado, el antiguo ‘10′ de Bolivia en la Copa del Mundo 1994 aseguró que sigue detenidamente el desempeño de Guillermo Viscarra en La Victoria, recordando su exhibición memorable en La Bombonera midiéndose contra Boca Juniors, que quedó eliminado en la Fase 2 de la CONMEBOL Libertadores 2025.

Yo miro cómo le está yendo como lo que pasó esa vez con los penales, fue una alegría total; me sentía orgulloso de haber sido parte de sus comienzos. Es una gran persona, un buen muchacho, muy profesional y sano”, externó.

Dios quiera que ojalá la rompa en Alianza Lima, le está yendo bien. Quiero que dé una historia importante en club y se vaya cumpliendo la expectativa del hincha quedando en el corazón del hincha. A ‘Billy’ le deseo lo mejor”, añadió Etcheverry.

Carlos Trucco se rindió a
Carlos Trucco se rindió a Guillermo Viscarra, a quien considera el nuevo dueño del arco de Bolivia. - Crédito: Renzo Galiano

No es la primera vez que un seleccionado histórico de Bolivia ofrece una mirada positiva en relación a Guillermo Viscarra. Hace cerca de un año, en una comunicación con Infobae Perú, el exportero Carlos Trucco elogió las aptitudes del actual ‘1′ de la ‘verde’ camino al Mundial 2026.

“Está completo en todo sentido. Salió a la parte internacional, que te hace crecer y te da solidez. Hay que tener suerte para la tranquilidad y esa tranquilidad se la ha dado Alianza Lima para que vaya a otro rumbo. ¿Qué me gusta de él? Su liderazgo me gusta, su tranquilidad de encarar los partidos me gusta, su forma de atajar me gusta", expresó.

Temas Relacionados

Guillermo ViscarraAlianza LimaLiga 1Copa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Rodrigo Ureña la pasa mal lejos de Universitario: expulsión, sin victorias y en la parte baja de la tabla con Millonarios

El volante chileno vive un arranque cuesta arriba en la liga colombiana, con tan solo un punto sumado en cuatro fechas y una tarjeta roja en su más reciente presentación

Rodrigo Ureña la pasa mal

Felipe Chávez se pone en marcha en Colonia: completó su primer entrenamiento con gol; apunta a debutar contra RB Leipzig en Bundesliga

‘Pippo’ se divirtió en su primera práctica en Geißbockheim pese a las condiciones climáticas adversas por el crudo invierno. Jugó, dribleó, emocionó y anotó. Quiere debutar ante Leipzig

Felipe Chávez se pone en

Panam Sports confirma cambio de fecha para los Juegos Panamericanos Lima 2027 por la saturación del calendario deportivo

El Comité Ejecutivo y el Comité Organizador Local sostuvieron una reunión en la capital peruana a propósito de la visita de Neven Ilic, presidente del ente máximo del deporte en América

Panam Sports confirma cambio de

Yanlis Féliz aprovechó su titularidad ante San Martín en triunfo clave: “Sé que puedo ayudar a Alianza Lima a ganar”

La atacante dominicana brilló con 20 puntos en la victoria frente al elenco ‘santo’ por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Yanlis Féliz aprovechó su titularidad

Clarivett Yllescas responde a las críticas en Alianza Lima Vóley: “Tomo los comentarios de quien viene”

La central ‘blanquiazul’ mostró firmeza ante los cuestionamientos y destacó la importancia del triunfo frente a San Martín

Clarivett Yllescas responde a las
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo, gobernador del Callao

Condenan por prevaricato a juez que favoreció ilegalmente a Vladimir Cerrón

José Luna interpondrá denuncia penal contra Rafael López Aliaga: “No le tengo miedo, empezamos a otro nivel”

Fiscalía abre investigación por contratación de jóvenes tras visitas a José Jerí, pero no incluye al presidente, ¿por qué?

Edita Vargas confirma que acataría retorno de Ciro Castillo, pero advierte peligros: “Hay riesgo de que la documentación desaparezca”

ENTRETENIMIENTO

El emotivo reencuentro de Erick

El emotivo reencuentro de Erick Elera y Nataniel Sánchez que hizo vibrar la premiere de ‘Mi mejor enemiga’

María Pía Copello y las sorprendentes vistas que registró los primeros días de su streaming ‘Sin +Q Decir’

Suheyn Cipriani abandona ‘La Manada’ por proyecto propio en canal de Jefferson Farfán, Satélite+

La batalla legal entre Paul Olórtiga y Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, por el acceso a los hijos de Edita

La dura respuesta de Pamela López a Pamela Franco: “Calladita te ves más bonita” en medio de la tensión

DEPORTES

Rodrigo Ureña la pasa mal

Rodrigo Ureña la pasa mal lejos de Universitario: expulsión, sin victorias y en la parte baja de la tabla con Millonarios

Felipe Chávez se pone en marcha en Colonia: completó su primer entrenamiento con gol; apunta a debutar contra RB Leipzig en Bundesliga

Panam Sports confirma cambio de fecha para los Juegos Panamericanos Lima 2027 por la saturación del calendario deportivo

Yanlis Féliz aprovechó su titularidad ante San Martín en triunfo clave: “Sé que puedo ayudar a Alianza Lima a ganar”

Clarivett Yllescas responde a las críticas en Alianza Lima Vóley: “Tomo los comentarios de quien viene”