El ‘Diablo’ Etcheverry sueña con que Guillermo Viscarra trascienda en Alianza Lima: “Quiero que dé una historia importante en club”

Marco Etcheverry asegura que sigue con detenimiento el rendimiento de Guillermo Viscarra en Perú. - Crédito: DC United / Alianza Lima

Marco Etcheverry, considerado el mejor futbolista de todos los tiempos de la selección de Bolivia, ha señalado que conserva gratos recuerdos de Guillermo Viscarra, a partir de una experiencia a nivel de juveniles, toda vez que espera que su nombre alcance una relevancia histórica en Alianza Lima.

En una entrevista concedida en el espacio ‘Barra Libre’ del canal streaming ‘La Roro Network’, el ‘Diablo’ contó que el popular ‘Billy’ es un futbolista muy especial en su vida, porque trabajó a su lado en una etapa ganadora cuando encabezaba un combinado regional de la localidad de Santa Cruz de la Sierra.

Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima en la temporada 2025. - Crédito: CONMEBOL

“Es muy especial, porque le tengo mucho cariño. Yo dirigí la selección de Santa Cruz, en el torneo nacional infanto-juvenil. Él y Rommel Quiñónez fueron mis arqueros. Salimos campeones. Es una especie de hijo, sobrino o ahijado mío”, sostuvo Etcheverry.

Por otro lado, el antiguo ‘10′ de Bolivia en la Copa del Mundo 1994 aseguró que sigue detenidamente el desempeño de Guillermo Viscarra en La Victoria, recordando su exhibición memorable en La Bombonera midiéndose contra Boca Juniors, que quedó eliminado en la Fase 2 de la CONMEBOL Libertadores 2025.

“Yo miro cómo le está yendo como lo que pasó esa vez con los penales, fue una alegría total; me sentía orgulloso de haber sido parte de sus comienzos. Es una gran persona, un buen muchacho, muy profesional y sano”, externó.

“Dios quiera que ojalá la rompa en Alianza Lima, le está yendo bien. Quiero que dé una historia importante en club y se vaya cumpliendo la expectativa del hincha quedando en el corazón del hincha. A ‘Billy’ le deseo lo mejor”, añadió Etcheverry.

Carlos Trucco se rindió a Guillermo Viscarra, a quien considera el nuevo dueño del arco de Bolivia. - Crédito: Renzo Galiano

No es la primera vez que un seleccionado histórico de Bolivia ofrece una mirada positiva en relación a Guillermo Viscarra. Hace cerca de un año, en una comunicación con Infobae Perú, el exportero Carlos Trucco elogió las aptitudes del actual ‘1′ de la ‘verde’ camino al Mundial 2026.

“Está completo en todo sentido. Salió a la parte internacional, que te hace crecer y te da solidez. Hay que tener suerte para la tranquilidad y esa tranquilidad se la ha dado Alianza Lima para que vaya a otro rumbo. ¿Qué me gusta de él? Su liderazgo me gusta, su tranquilidad de encarar los partidos me gusta, su forma de atajar me gusta", expresó.