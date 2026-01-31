Perú Deportes

Partidos de hoy, sábado 31 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá cotejos imperdibles: Barcelona defenderá el liderato en LaLiga, Hernán Barcos chocará con Christian Cueva en Chongoyape, Lionel Messi tendrá otro amistoso con Inter Miami

Hoy, sábado 31 de enero, la agenda deportiva está cargada de partidos emocionantes: Juan Pablo II y FC Cajamarca se medirán en un partidazo, Barcelona buscará defender el liderato en LaLiga, Universitario de Deportes chocará con Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley, y mucho más.

Hernán Barcos hará su debut con el cuadro cajamarquino y tendrá al frente a Christian Cueva defendiendo al club de Chongoyape. Será un duelo que genera mucha expectativa que se vivirá en el norte.

Partidos de Liga 1

- Sport Boys vs Los Chankas (13:00 horas / L1 Max, L1 Play)

- Juan Pablo II vs FC Cajamarca (15:15 horas / L1 Max, L1 Play)

- Melgar vs Cienciano (18:30 horas / L1 Max, L1 Play)

Partidos de Liga Perana de Vóley

- Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Soan (14:45 horas / Latina web y aplicativo)

- Atlético Atenea vs Rebaza Acosta (17:00 horas / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Regatas Lima (19:00 horas / Latina Televisión, web y aplicativo)

Partidos de LaLiga

- Real Oviedo vs Girona (08:00 horas / DSports, DGO)

- Osasuna vs Villarreal (10:15 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Levante vs Atlético de Madrid (12:30 horas / DSports, DGO)

- Elche vs Barcelona (15:00 horas / DSports, DGO)

Partidos de Premier League

- Brighton vs Everton (10:00 horas / Disney+ Premium)

- Leeds United vs Arsenal (10:00 horas / Disney+ Premium, ESPN)

- Wolverhampton vs Bournemouth (10:00 horas / Disney+ Premium)

- Chelsea vs West Ham (12:30 horas / Disney+ Premium, ESPN)

- Liverpool vs Newcastle (15:00 horas / Disney+ Premium, ESPN)

Partidos de Serie A

- Pisa Sporting vs Sassuolo (09:00 horas / Disney+ Premium)

- Nápoli vs Fiorentina (12:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 3)

- Cagliari vs Hellas Verona (14:45 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

Partidos de Bundesliga

- Augsburgo vs St. Pauli (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Hoffenheim vs Unión Berlín (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen (09:30 horas / Disney+ Premium, ESPN 5)

- Werder Bremen vs Borussia M’gladbach (09:30 horas / Disney+ Premium)

- RB Leipzig vs Mainz 05 (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Hamburgo vs Bayern Munich (12:30 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

Partidos de Ligue 1

- París FC vs O. Marsella (11:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 4)

- Lorient vs Nantes (13:00 horas / Disney+ Premium)

- AS Monaco vs Rennes (15:05 horas / Disney+ Premium, TV5MONDE)

Partido amistoso

- Atlético Nacional vs Inter Miami (17:00 horas / OneFootball PPV)

Partidos de fútbol colombiano

- Cúcuta vs Fortaleza (16:00 horas / RCN Nuestra Tele)

- Boyacá Chicó vs Santa Fe (18:10 horas / RCN Nuestra Tele)

Partidos de fútbol venezolano

- Rayo Zuliano vs Zamora FC (14:30 horas / LigaFutve YouTube)

- Carabobo vs Portuguesa FC (16:00 horas / LigaFutve YouTube)

- La Guaira vs Monagas SC (18:00 horas / LigaFutve YouTube)

Partido de Liga MX

- Atlético San Luis vs Chivas Guadalajara (18:00 horas / Disney+ Premium)

Partidos de fútbol argentino

- San Lorenzo vs Central Córdoba (15:30 horas / Fanatiz, TyC Sports)

- Independiente vs Vélez Sarsfield (17:45 horas / Fanatiz, Disney+ Premium)

- Atlético Tucumán vs CA Huracán (20:00 horas / Fanatiz, Disney+ Premium)

- Talleres vs Platense (20:00 horas / Fanatiz, TyC Sports)

