Partidos de hoy, sábado 31 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 31 de enero, la agenda deportiva está cargada de partidos emocionantes: Juan Pablo II y FC Cajamarca se medirán en un partidazo, Barcelona buscará defender el liderato en LaLiga, Universitario de Deportes chocará con Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley, y mucho más.
Hernán Barcos hará su debut con el cuadro cajamarquino y tendrá al frente a Christian Cueva defendiendo al club de Chongoyape. Será un duelo que genera mucha expectativa que se vivirá en el norte.
Partidos de Liga 1
- Sport Boys vs Los Chankas (13:00 horas / L1 Max, L1 Play)
- Juan Pablo II vs FC Cajamarca (15:15 horas / L1 Max, L1 Play)
Partidos de Liga Perana de Vóley
- Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Soan (14:45 horas / Latina web y aplicativo)
- Atlético Atenea vs Rebaza Acosta (17:00 horas / Latina Televisión, web y aplicativo)
- Universitario de Deportes vs Regatas Lima (19:00 horas / Latina Televisión, web y aplicativo)
Partidos de LaLiga
- Real Oviedo vs Girona (08:00 horas / DSports, DGO)
- Osasuna vs Villarreal (10:15 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)
- Levante vs Atlético de Madrid (12:30 horas / DSports, DGO)
- Elche vs Barcelona (15:00 horas / DSports, DGO)
Partidos de Premier League
- Brighton vs Everton (10:00 horas / Disney+ Premium)
- Leeds United vs Arsenal (10:00 horas / Disney+ Premium, ESPN)
- Wolverhampton vs Bournemouth (10:00 horas / Disney+ Premium)
- Chelsea vs West Ham (12:30 horas / Disney+ Premium, ESPN)
- Liverpool vs Newcastle (15:00 horas / Disney+ Premium, ESPN)
Partidos de Serie A
- Pisa Sporting vs Sassuolo (09:00 horas / Disney+ Premium)
- Nápoli vs Fiorentina (12:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 3)
- Cagliari vs Hellas Verona (14:45 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)
Partidos de Bundesliga
- Augsburgo vs St. Pauli (09:30 horas / Disney+ Premium)
- Hoffenheim vs Unión Berlín (09:30 horas / Disney+ Premium)
- Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen (09:30 horas / Disney+ Premium, ESPN 5)
- Werder Bremen vs Borussia M’gladbach (09:30 horas / Disney+ Premium)
- RB Leipzig vs Mainz 05 (09:30 horas / Disney+ Premium)
- Hamburgo vs Bayern Munich (12:30 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)
Partidos de Ligue 1
- París FC vs O. Marsella (11:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 4)
- Lorient vs Nantes (13:00 horas / Disney+ Premium)
- AS Monaco vs Rennes (15:05 horas / Disney+ Premium, TV5MONDE)
Partido amistoso
- Atlético Nacional vs Inter Miami (17:00 horas / OneFootball PPV)
Partidos de fútbol colombiano
- Cúcuta vs Fortaleza (16:00 horas / RCN Nuestra Tele)
- Boyacá Chicó vs Santa Fe (18:10 horas / RCN Nuestra Tele)
Partidos de fútbol venezolano
- Rayo Zuliano vs Zamora FC (14:30 horas / LigaFutve YouTube)
- Carabobo vs Portuguesa FC (16:00 horas / LigaFutve YouTube)
- La Guaira vs Monagas SC (18:00 horas / LigaFutve YouTube)
Partido de Liga MX
- Atlético San Luis vs Chivas Guadalajara (18:00 horas / Disney+ Premium)
Partidos de fútbol argentino
- San Lorenzo vs Central Córdoba (15:30 horas / Fanatiz, TyC Sports)
- Independiente vs Vélez Sarsfield (17:45 horas / Fanatiz, Disney+ Premium)
- Atlético Tucumán vs CA Huracán (20:00 horas / Fanatiz, Disney+ Premium)
- Talleres vs Platense (20:00 horas / Fanatiz, TyC Sports)