Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box.

La noche de hoy, viernes 19 de diciembre, tendrá un evento histórico. La superestrella y youtuber Jake Paul afrontará una nueva pelea de box contra el excampeón de peso pesado, Anthony Joshua. El Kaseya Center, situado en la ciudad de Miami, Estados Unidos, será escenario de esta pelea que promete dejar muchos buenos momentos.

Este enfrentamiento reúne a dos protagonistas con carreras disímiles y combina entretenimiento, intereses comerciales y boxeo profesional. El evento, que se transmitirá de forma exclusiva por streaming y prevé alcanzar a millones de espectadores, se disputará a 8 rounds y busca atraer tanto a seguidores históricos como a públicos más recientes.

Jake Paul y Anthony Joshua se verán las caras por primera vez. El estadounidense llega a este combate luego de haber enfrentado a rivales de gran repercusión mediática, como Mike Tyson y Julio César Chávez Jr. El británico, en tanto, intenta recuperar el impulso en su trayectoria después de algunos altibajos, entre ellos una victoria clara sobre Francis Ngannou y una caída ante Daniel Dubois.

El famoso youtuber estadounidense intercambiará golpes con el excampeón del mundo. (Netflix)

Horarios del Jake Paul vs Anthony Joshua

Las peleas de la cartelera principal comenzarán a las 20:00 horas de Perú, por lo que el combate entre el famoso youtuber y el excampeón de peso pesado se daría sobre las 10:00 horas o un poco antes. Todo dependerá de la duración de los enfrentamientos previos.

Con respecto a otros países, arrancarán de la siguiente manera: a las 19:00 horas de México; a las 20:00 horas de Estados Unidos (Miami), Ecuador y Colombia; a las 21:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 22:00 horas de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina; y a las 2:00 de la madrugada del sábado 20 de diciembre de Inglaterra.

Dónde ver Jake Paul vs Anthony Joshua

Como en otros eventos, Netflix apuesta por las transmisiones en vivo de citas deportivas y la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua no será la excepción. La plataforma de streaming lo pasará para Perú y toda Latinoamérica.

Los seguidores deberán suscribirse a este servicio para que puedan vivir esta jornada boxística. Los precios van desde los 28.90 soles (plan básico) hasta los 52.90 soles (plan premium). Este pago les dejará ver todo el contenido por un mes.

El careo entre Jake Paul y Anthony Joshua.

Cartelera del evento

Jake Paul vs Anthony Joshua no será el único combate de la noche, también habrán otras peleas, que incluso tendrán un cinturón en juego. Entérate a continuación:

Cartelera principal

Jake Paul vs. Anthony Joshua – peso pesado (ocho rounds)

Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin - por los títulos superpluma OMB/FIB/AMB (12 rounds)

Anderson Silva vs. Tyron Woodley - peso crucero (seis rounds)

Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes - peso superpluma (seis rounds)

Preliminares

Cherneka Johnson vs. Amanda Galle - por el título indiscutido de peso gallo femenino (10 rounds)

Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos - por el título peso paja femenino CMB (10 rounds)

Avious Griffin vs. Justin Cardona – peso welter (ocho rounds)

Keno Marley vs. Diarra Davis Jr. - peso crucero (cuatro rounds)

Caroline Dubois vs. Camila Panatta - por el título peso ligero femenino CMB (10 rounds)

Todos los detalles del evento que tendrá como pelea principal: Jake Paul vs Anthony Joshua.

La bolsa millonaria del Jake Paul vs Anthony Joshua

La pelea ha provocado una serie de especulaciones debido tanto a la confrontación de estilos y carreras como a los rumores sobre una suma millonaria que el ex campeón mundial de peso pesado podría recibir. De acuerdo con el Daily Mail, la cifra podría superar los 180 millones de dólares, mientras que The Sun la sitúa cerca de 130 millones de dólares. Jake Paul, por su parte, amplificó las expectativas al publicar en X: “267 millones de dólares”.