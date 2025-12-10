Perú Deportes

Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Real Madrid y Manchester City protagonizarán un gran duelo en el Bernabéu. Mientras que Alianza Lima disputará su segundo cotejo en el Mundial de Clubes de vóley

Partidos de hoy, miércoles 10
Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy, miércoles 10 de diciembre, habrá mucha acción en dos deportes con gran número de seguidores. En el fútbol, seguirá la fecha 6 de la fase de liga de la Champions League con atractivos enfrentamientos. Mientras que en el vóley, se disputará la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes.

En el torneo más importante de la UEFA, el partido estelar será el Real Madrid vs Manchester City. Dos de los mejores elencos del mundo medirán fuerzas en el Santiago Bernabéu, en un choque donde ambos necesitan ganar para meterse entre los cinco primeros de la tabla de posiciones.

Asimismo, Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentarán en la final ida de los playoffs de la Liga 1 2025. El conjunto ‘celeste’ será local en el Estadio Nacional e intentará sacar una ventaja considerable para cerrar su triunfo en la altura de Cusco. El ganador de esta llave se quedará con el boleto a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores.

Cusco FC y Sporting Cristal
Cusco FC y Sporting Cristal se miden por primera vez en los playoffs por el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Por otro lado, en el Mundial de Clubes de voleibol, Alianza Lima sostendrá su segundo cotejo luego de caer 3-0 ante Osasco en su debut. El cuadro dirigido por Facundo Morando se ve obligado a ganarle a Zhetysu VC de Kazajistán para seguir soñando con la clasificación a las semifinales de la competencia, en la cual solo avanzan los dos primeros de cada grupo.

Dura derrota por 3-0 en sets de las peruanas en Sao Paulo. (Video: Latina)

Partidos de Liga 1

- Sporting Cristal vs Cusco FC (20:00 horas / estadio Nacional de Lima / L1 Max y Liga 1 Play)

Partidos de la Champions League

- Qarabag vs Ajax (12:45 horas / estadio Tofiq Bohramov / ESPN)

- Villarreal vs FC Copenhague (12:45 horas / estadio de la Cerámica / ESPN 2)

- Bayer Leverkusen vs Newcastle (15:00 horas / BayArena / ESPN 3)

- Real Madrid vs Manchester City (15:00 horas / estadio Santiago Bernabéu / ESPN)

- Benfica vs Napoli (15:00 horas / estadio da Luz / ESPN 7)

- Club Brujas vs Arsenal (15:00 horas / estadio Jan Breydel /

- Athletic Club vs PSG (15:00 horas / estadio de San Mamés / ESPN 2)

- Juventus vs Pafos (15:00 horas / estadio Juventus / ESPN 6)

- Borussia Dortmund vs Bodo/Glimt (15:00 horas / Signal Iduna Park / ESPN 4)

Partidos del Mundial de Clubes de vóley

- Dentil Praia Clube vs Orlando Valkyries (08:00 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu / VBTV)

- Zhetysu VC vs Club Alianza Lima ( 11:30 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu / VBTV y Latina)

- Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano vs Zamalek Sporting Club ( 15:00 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu / VBTV)

- Osasco São Cristóvão vs Savino Del Bene Scandicci (18:30 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu / VBTV)

Programación de la fecha 2
Programación de la fecha 2 del Mundial de Clubes de vóley 2025

Partidos del fútbol boliviano

- Blooming vs Aurora (14:00 horas / Blooming Arena)

- Universitario de Vinto vs Independiente Petrolero (16:30 horas / estadio Hipólito Lazarte)

Partidos de Copa de Brasil

- Cruzeiro vs Corinthians (19:30 horas / estadio Mineirao)

Partidos de Copa Intercontinental

- Cruz Azul vs Flamengo (12:00 horas / Ahmad Bin Ali Stadium / DSports y DGO)

Partidos de la Serie A

- Independiente del Valle vs LDU de Quito (17:00 horas / Complejo Independiente del Valle / Zapping TV)

Partidos de la Champions League Femenina

- Barcelona vs Benfica (12:45 horas / estadio Johan Cruyff / Disney Plus)

- Valerenga vs Paris FC (12:45 horas / Intility Arena / Disney Plus)

- Atlético Madrid vs Bayern Múnich (15:00 horas / Centro Deportivo Alcalá de Henares / Disney Plus)

- Chelsea FC vs Roma (15:00 horas / Stamford Bridge / Disney Plus)

- Manchester United vs OL Lyonnes (15:00 horas / Leigh Sports Village / Disney Plus)

