Ignacio Buse inició su camino en el Challenger de Montevideo y se acerca al boleto directo para el Australian Open

La primera raqueta nacional se estrenó con una victoria inobjetable en la capital uruguaya luego de dos semanas sin encontrar su mejor versión en Lima

El peruano derrotó sin discusión
El peruano derrotó sin discusión al kazajo Tifoney Skatov. Crédito: Igma Sports

Ignacio Buse necesitaba una victoria que le permite recobrar su buen juego. En el polvo de ladrillo de Montevideo, la primera raqueta nacional (#110) superó sin objeciones al kazajo Tifoney Skatov (#133) para instalarse en los octavos de final del Uruguay Open. Parciales 6-3 y 6-1 en una hora y 33 minutos de partido.

Las dos últimas semanas, Nacho declaró estar lejos de un estado psicológico óptimo. Esta tesitura coincidió con su estadía en los dos Challenger de Lima en el último semestre del año. El limeño de 21 años no hizo pie en ninguna de las dos competencias y tampoco hizo gala de su calidad de cuarto favorito.

”Venía de la semana pasada experimentando situaciones emocionalmente no muy buenas”, expuso a las cámaras de Punto en Juego. Esta afirmación representa un indicio en la explicación de por qué Buse no compitió al más alto nivel en la capital peruana. ”Estaba compitiendo bien, pero emocionalmente no tan bien”, prosiguió.

Por tal motivo, la sólida victoria en la arcilla del Carrasco Lawn Tennis Club representa una oportunidad para mejorar la conexión entre cuerpo y mente. Nacho ha firmado una temporada inolvidable a su corta edad y podría coronarla con un ingreso al Top 100 del ranking ATP, esto le permitiría acceder directamente al cuadro principal del próximo Grand Slam.

De momento, Buse deberá esperar a la resolución del encuentro entre el español David Jorda Sanchis y el lituano Vilius Gaubas para conocer a su rival en la siguiente ronda. Buse solo registra juegos previos ante Gaubas, quien lo venció este año en el estreno de ambos en el Challenger de Menorca.

Melbourne a la vista

Al cuadro principal de un Grand Slam, 104 tenistas acceden de forma directa gracias a su ranking. Pero esta cifra puede variar, puesto que entre tres y cinco deportistas suelen activar su ranking protegido tras haber estado inactivos durante meses por lesión.

En este sentido, Buse, quien por ahora ocupa el escaño #108 en el ranking en vivo, necesita escalar posiciones para hacerse con un lugar directo en el main draw y no disputar la clasificación en el Australian Open 2026.

Ignacio Buse le dio batalla
Ignacio Buse le dio batalla a Dominik Koepfer, el primer sembrado de la 'qualy' del Open de Australia 2025. Crédito: Captura X

El tenista peruano competirá por segundo año consecutivo en Melbourne Park. Este año, el tenista peruano se enfrentó al alemán Dominik Koepfer, quien era el primer preclasificado en la qualy y el jugador mejor posicionado en el ranking ATP: 123° ATP en ese momento.

Buse comenzó el encuentro ganando el primer set con un cómodo 6-2. Sin embargo, el europeo logró recuperarse para llevarse el segundo set por 6-3. El partido se definió en un emocionante y disputado tercer set que se extendió hasta el tie-break, donde Buse perdió con un marcador de 7-6(5), quedando el resultado final en 2-6, 6-3 y 7-6(5).

Bueno se despidió en primera ronda

Tras alcanzar las semifinales en el Challenger de Lima 3, Gonzalo Bueno no pudo estrenarse en el Uruguay Open con una victoria. El trujillano de 21 años cayó en sets corridos ante el español Carlos Taberner, número 104 en la clasificación.

El partido se desarrolló en dos sets con un marcador de 6-0 y 6-2 a favor del español. Bueno tuvo un inicio muy complicado, sin poder ganar un solo juego en el primer set. Aunque mostró una ligera mejoría en el segundo parcial, logrando dos juegos y una oportunidad de quiebre, el ibérico se mostró más sólido y terminó asegurando la victoria para avanzar en el torneo.

