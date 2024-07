Eddie Fleischman despotricó contra Juan Carlos Oblitas por problemática del fútbol peruano: “No habla ni aparece, es una figura decorativa en la FPF”

El periodista apuntó contra el 'Ciego' debido a los diversos problemas que hunden al balompié nacional. (Video: El Futbolero Perú)

La selección peruana se encuentra sumergida en un problema que parece no acabar. Con Juan Reynoso se hundió al pozo de las Eliminatorias 2026, mientras que con Jorge Fossati tampoco ha reconducido su rumbo y fue eliminada en fase de grupos de la Copa América 2024. Pero los inconvenientes del balompié nacional van más allá, siendo Agustín Lozano el principal responsable como cabeza de la FPF. Sin embargo, Eddie Fleischman también incluyó a Juan Carlos Oblitas como parte de la problemática y le lanzó duras críticas.

A través del programa ‘El Futbolero Perú', el periodista deportivo primero acusó al presidente de la Federación Peruana de Fútbol como el máximo culpable de la debacle, hasta que nombró al ‘Ciego’.

“Uno también cuando habla de la selección peruana apunta a Jorge Fossati, y cuando se trata de menores apunta a ‘Chemo’ Del Solar, que encabeza el trabajo Sub-20, pero aquí hay un pívot que debería ocuparse de todos estos temas en la supervisión y en su condición de director general de fútbol de la Federación y que se llama Juan Carlos Oblitas, que siempre pasa piola y que siempre está en silencio”, dijo.

Ahí fue cuando lo calificó como ‘figura decorativa en la FPF’ pese a que como jugador y entrenador tocó la gloria, mientras que como dirigente fue el responsable de convencer a Ricardo Gareca de tomar la ‘bicolor’.

“Resulta doloroso tener que referirnos así a una gran figura del fútbol peruano, de los mejores punteros izquierdos que hayamos visto en Sudamérica, a un muy buen entrenador que estuvo cerca de llevarnos al Mundial de Francia 98 y a un directivo que tuvo la habilidad de traer a Ricardo Gareca, pero hoy parece que no es más que una figura decorativa en la Federación”, precisó.

Problemas en la Liga 1 y Liga 2

Eddie Fleischman ahondó con sus cuestionamientos y, en esta ocasión, resaltó los problemas de la Liga 1 como la disputa de los derechos televisivos que provocaron ‘walk over’, además de los arbitrajes, las programaciones de los partidos en horarios inadecuados y partidos en canchas en mal estado, incluyendo las pobres participaciones de la selección peruana en los Sudamericanos de menores.

En la Liga 2, las suspenciones a Juan Aurich y Unión Huaral ante la inclusión de Juan Pablo II, club propiedad de Agustín Lozano, tambiénr fueron mencionadas. “Pésima siembra de jugadores, absolutamente desértico el futuro de estrellas en el fútbol peruano y Juan Carlos Oblitas no habla, no aparece”, acotó.

Más allá de todas las críticas, el conductor de TV consideró que Juan Carlos Oblitas aún tiene margen de credibilidad, pero que cada vez está disminuyendo. “Pareciera que Juan Carlos Oblitas tiene el rol de dar una pisca de prestigio, si es que todavía le queda a la gestión de Agustín Lozano, porque sí creemos que Oblitas es un tipo de credibilidad, pero la está perdiendo toda. Está demoliendo su credibilidad con unos silencios vergonzosos y dándole luz verde a un montón de tropelías en el fútbol peruano”, señaló.

Para finalizar, Eddie Fleischman entendió que el exmundialista de Argentina 1978 y España 1982 tenga buenas intenciones en la FPF, aunque no ha sido escuchado por Agustín Lozano.

“Oblitas dijo que él propone cosas al interior para tratar de mejorar la situación, pero que no lo atienden, que no le hacen caso, que el directorio toma decisiones. Entonces es figura decorativa, sino no hay otra explicación. Para que continúe ahí sería interesante que en algún momento, pasada esta Copa América desastrosa Jorge Fossati, dé su conferencia de prensa rindiendo cuentas por el pésimo nivel de la selección y Juan Carlos Oblitas responda por su cargo y por el desastre que es en estos tiempos el fútbol peruano”, sostuvo.