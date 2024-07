André Carrillo reveló que fue tildado de “sano” y criticó mentalidad del futbolista peruano: “El que llegaba sin dormir, era el más vivo”

La 'Culebra' recordó su etapa en menores para ejemplificar cómo es el jugador nacional. (Fuera del Sistema)

André Carrillo es tema de debate en el Perú. El futbolista de Al Qadisiyah fue captado en una discoteca celebrando junto a sus compañeros Christian Cueva y Bryan Reyna luego de que la ‘bicolor’ sea eliminada en la fase de grupos de la Copa América 2024.

Hay opiniones divididas. Muchos defienden a la ‘Culebra’ mientras que otros piden que no vuelva a ser llamado a la selección peruana. Lo cierto es que el técnico Jorge Fossati se reunirá con los integrantes de la Federación para hablar sobre esta polémica.

Desde el lado del exjugador de Alianza Lima, se han difundido algunos clips de su entrevista con el exfutbolista nacional Percy Olivares en el programa de Youtube llamado ‘Fuera del Sistema’, el cual se publicará el viernes 5 de julio por la noche.

En el primer adelanto, Carrillo habla sobre su gusto por salir de fiestas. Algo que provocó distintas reacciones y aumentó los comentarios negativos hacia su persona. Ahora, este jueves, se compartió otra pieza audiovisual. El atacante realiza una inesperada reflexión sobre el pensamiento del jugador peruano.

“Muchas veces siento que es la cabeza, en el fútbol peruano, piensan que el que es más pendejo es el que va a llegar más lejos, el más vivito”, exclamó.

Instantes después, la ‘Culebra’ recordó sus inicios en el fútbol, donde sus compañeros tenían conductas antideportivas, como no descansar o faltar a los entrenamientos, y fue catalogado como “sano” por no repetir los compartamientos de los demás.

“A mí no me pasó, a mi me joden que soy un ‘nero’ sano, cosas así, es así, el vivito era, recuerdo que en mis categorías menores, el que llegaba sin dormir era el más vivo, el que no entrenaba era el pendejo, el ‘faite’ como le dicen, al final, quieras o no, eso te perjudica a corto o largo plazo, más a largo plazo”, finalizó.

André Carrillo opinó sobre el pensamiento del futbolista peruano.

Carrillo regresó a Arabia en medio de las críticas

André Carrillo abandonó el país y se enrumbó en su largo viaje hacia Arabia Saudita, donde juega y radica junto a su familia desde hace muchos años. La ‘Culebra’ estará a la espera del reinicio de los entrenamientos de su club, Al Qadisiyah.

En la temporada entrante, el peruano volverá a competir en la Primera División tras una corta estancia en el ascenso. Y es que el atacante y sus compañeros consiguieron el tan ansiado cupo a la máxima categoría con una superioridad marcada ante sus rivales de turno.

En esa línea, el futbolista de 33 años medirá fuerzas contra grandes estrellas, como es el caso de Cristiano Ronaldo, quien comanda la ofensiva de Al Nassr. Karim Benzema, Sadio Mané, Neymar y Roberto Firmino son otros de los talentos de la Liga Saudí.

Por ese motivo, el club de Carrillo se reforzó con deportistas que cuentan con un currículum destacado. El defensor Nacho Fernández, procedente de Real Madrid y reciente ganador de la Champions League, estampó su rúbrica. El uruguayo Nahitán Nández y el mexicano Julián Quiñones también se sumaron.

André Carrillo volverá a competir en la Primera División de Arabia Saudita.

Próximo partido de Perú

En cuanto a la selección peruana, no tendrá acción hasta setiembre cuando se reanuden las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. En dicho mes, la ‘blanquirroja’ se medirá ante Colombia en casa y Ecuador en condición visitante por la fecha 7 y 8 correspondientemente. ¿André Carrillo volverá a ser convocado?