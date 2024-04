Mauro Cantoro hizo peculiar análisis de Diego Dorregaray y su verdadero rol en Universitario

Mauro Cantoro hizo peculiar análisis del fichaje de Diego Dorregaray y su veradero rol en el plantel de Universitario - Crédito: Universitario/ Liga 1

El delantero argentino Diego Dorregaray llegó a Universitario de Deportes como la gran apuesta del gerente deportivo Manuel Barreto en la ofensiva ‘merengue’ en el año de su centenario de fundación institucional, pero el inicio de temporada del futbolista no ha sido el esperado.

Tras un notable paso por el Nea Salamis del fútbol chipriota, en el que consiguió marcar 27 goles en 54 partidos, arribó a la ‘U’ para reemplazar a su compatriota Emanuel Herrera. Sin embargo, en sus primeros 13 partidos solo ha conseguido anotar tres goles, dos de penal, generando críticas en su contra.

Tras los primeros tres meses de adaptación de Dorregaray al fútbol peruano, un exdelantero del club, como Mauro Cantoro, hizo un balance sobre la situación del popular ‘Fonito’ y dejó un análisis de su contratación.

El último gol de Diego Dorregay con Universitario fue en la fecha 6 del Torneo Apertura contra Sport Huancayo.

Inicialmente, el hoy comentarista deportivo señaló que para un foráneo siempre es complejo ganarse un lugar en Universitario. “Para empezar, no es fácil jugar en la ‘U’. Nosotros, los jugadores que venimos del extranjero, se supone que nos traen para jugar...”, comentó en entrevista para Depor.

A continuación, el nacionalizado polaco deslizó la posibilidad de que Diego Dorregaray haya sido contratado por la administración de Jean Ferrari para ser opción de recambio y no habitual titular. El nacido en Ramos explicó que su teoría se basa en la importancia que tiene Alex Valera en el conjunto ‘estudiantil’ desde el pasado 2023.

“Quizás en este caso, viendo el tipo de jugador que es Dorregaray, la ‘U’ pensó más en que sea suplente de Valera que en que sea titular, nosotros no lo sabemos. Creemos que han traído a Dorregaray para que juegue y sea el delantero del centenario como se dice, pero no hay que olvidarse que Valera era el titular y es un jugador de selección. Quizás sea Valera el delantero del centenario y han traído un suplente. Eso lo sabrá la interna del club, nosotros no”.

Mauro Cantoro eligió a Alex Valera como el reemplazante de José 'Tunche' Rivera tras su luxación de hombro - Crédito: Getty

Rivera no es indispensable, según Cantoro

A través de sus buenas actuaciones, el delantero José Rivera se había ganado su lugar en el equipo titular de Fabián Bustos, llegando a encadenar cuatro partidos como inicialista, marcando un total de cinco tantos en lo que va del año. Lamentablemente, su progresión se vio frenada por una luxación de hombro que lo alejará de las canchas por tres semanas. Para Mauro Cantoro, por la variedad de atacantes que posee el cuadro de Ate, no debería sentir en demasía la baja del ‘Tunche’.

“Claro que se va a sentir, porque hoy era el que daba el plus del juego y del gol. Pero, considero que los grandes equipos como la ‘U’ tienen futbolistas que hacen sentir muy poco la ausencia de un jugador particular, en este caso como Rivera, que estaba en buen nivel. Creo que Valera está en esa línea y que no lo va a sentir tanto. Lógicamente, Rivera ya se había perfilado como titular y gozaba de la confianza de sus compañeros y del entrenador. Es una pena que justo en ese momento se haya lesionado”.

Con respecto al reemplazante de ‘Spiderman’, el natal de Ramos se decantó por el ‘Cholo’ Valera, haciendo mención a los pocos minutos que suma la competencia. “Se ve que Valera está volviendo a su nivel, es un jugador importante y un chico que no se guarda nada dentro del campo, además hizo gol cuando le tocó entrar y aprovecha sus oportunidades. Veo que Dorregaray y Olivares tienen pocos minutos y no pasan por un muy buen momento, así que imagino que se mantendría a Flores con Valera”, culminó.