Johan Fano reconoció esfuerzo de Diego Dorregaray en Universitario, pero lanzó contundente frase: “Al más grande tienen que llegar los mejores”

El 'Gavilán' se refirió al complicado presente del delantero argentino en el cuadro 'crema'. (Video: aquiTVO)

Universitario de Deportes es uno de los equipos que se encuentra luchando por el Torneo Apertura. Sporting Cristal y, con menos chances, Alianza Lima, están metidos en esa pelea. Al mismo tiempo, la ‘U’ ha dado muestras de alta competitividad en la Copa Libertadores y se mantiene con opciones de clasificar a los octavos de final. Sin embargo, uno de sus fichajes estrella, Diego Dorregaray, no ha tenido el rendimiento esperado. En ese sentido, Johan Fano opinó sobre el duro presente del delantero argentino y valoró su esfuerzo, pero lanzó contundente mensaje.

“Cuando uno llega al más grande del Perú, tiene que traer a los mejores, creo yo. Siempre cuando jugábamos tenías que ser el mejor para llegar al más grande. Hoy creo que Dorregaray no está rindiendo de la mejor manera, no le está dando la posibilidad y no está rindiendo como muchos esperaban. Eso no quiere decir que sea un mal jugador, tiene muchas virtudes”, fueron sus primeras palabras en diálogo con el programa ‘De Una’.

De la misma manera, reconoció que lo pudo ver acción en el choque del torneo de la Conmebol contra Junior de Barranquilla, donde solo estuvo en 20 minutos aproximadamente, pero que su actualidad dicta que es una alternativa y no un titular indiscutible.

“Tuve la oportunidad de verlo jugar ante Junior en Barranquilla, y me parece un jugador importante. El delantero vive de goles, y hoy por hoy el ‘profe’ está viendo otras alternativas. Pasó de ser el habitual titular, a ser el segundo o tercero”, señaló.

Diego Dorregaray fue suplente en el Universitario vs Junior, pero tuvo minutos en los que no pudo anotar gol. - créditos: Getty Images

Y para complementar las declaraciones que mencionó líneas arriba, el ‘Gavilán’, quien tuviera un paso por Universitario en el 2007 y 2011, pidió que los clubes peruanos se enfoquen en contratar jugadores nacionales, citando los casos de Colombia y México, y si en caso no detectan alguno, pueden observar en el exterior.

“Nosotros en Perú tenemos que cambiar nuestra idiosincrasia, no pensemos que todo lo de afuera es bueno. He tenido la fortuna y la dicha de jugar en el exterior, y cuando uno llega a un país diferente, sea el que sea, siempre tiene que marcar la diferencia. Te van a decir ‘te hemos traído sin buscar algo acá, entonces qué estás haciendo’. Siempre hay una presión de por medio. Yo siempre he sido de la idea de siempre pensar primero en lo nuestro. Bueno, si no hay, ahí sí voy y busco afuera”, precisó.

Diego Dorregaray y un pobre presente en Universitario

De hecho, Diego Dorregaray llegó como una apuesta fuerte por parte de la gerencia deportiva encabezada por Manuel Barreto para ser el delantero centro de Universitario para el centenario. No obstante, su performance no ha sido el que los hinchas esperaban: lleva apenas tres tantos (dos de penal) en 13 presentaciones.

Por tal motivo, el técnico Fabián Bustos ha tenido que recurrir a Alex Valera y a José Rivera. Este último convirtió un doblete contra LDU de Quito, aunque la lesión que sufrió le otorga opciones de juego para el argentino, que intentará reivindicarse.

Universitario enfrentó a UTC por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

Johan Fano sobre Oliver Sonne

Por otro lado, Johan Fano tuvo palabras sobre la convocatoria de Oliver Sonne a la selección peruana, haciendo hincapié en que no todos los futbolistas que militan en Europa son mejores que los de Sudamérica. En esa línea, valoró la insistencia del jugador de Silkeborg IF para representar a la ‘bicolor’.

“El hecho de jugar en Europa, no significa que sea el mejor, porque en Europa no todos los equipos no son de la magnitud de Real Madrid, Liverpool y tantos. Si estás jugando a Europa, debes de tener algún mérito, los que han ido allá lo saben. Acá viene el técnico para saber lo que necesita y quiere para la selección. No quiere decir que no puedan tener la oportunidad. Aquel jugador que le brindan la oportunidad, me dice que no, yo no lo convoco más. Sonne dijo sí, lo convocaron, no lo pusieron dos partidos y él siguió ahí. Es parte de, cada quién tiene su forma”, sostuvo.