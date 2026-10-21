Pensión 65 aumentaría a S/700 este noviembre de 2026, según crédito suplementario del Gobierno

Pensión 65 se duplicaría a S/700 este mismo año y llegaría a fines de noviembre. - Crédito Pensión 65

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El Gobierno sí busca aumentar el monto de Pensión 65 a S/700 este mismo año y aplicaría para el pago de noviembre (por el periodo de noviembre-diciembre).

Así lo señala textualmente el proyecto de Ley de crédito suplementario que se discutirá y votará hoy en la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República

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“El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social remite una propuesta normativa que autoriza una subvención económica adicional extraordinaria de S/350 a favor de las personas usuarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65″, señala el texto del proyecto presentado por el Ejecutivo.

Pensión 65 se duplicará a S/700. Pero la fecha aún no está definida. Ahora el Gobierno sugiere que sería para este 2026. - Crédito Pensión 65

Pensión 65 sería de S/700

De esta manera, mediante el Informe N° D000432-2026-MIDIS-OP, la Oficina de Presupuesto sustenta una demanda adicional de S/288 millones 522 mil 850, correspondiente al periodo bimestral noviembrediciembre de 2026, para beneficiar a 824 mil 351 usuarios de continuidad del citado programa.

Como se sabe, dentro de la Ley de Presupuesto Público para 2027 ya se incluye el aumento de Pensión 65 a S/700, pero ahora el Gobierno planea adelantar esta subida con este crédito suplementario:

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“Se autoriza, excepcionalmente, durante el Año Fiscal 2026, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Programa Nacional de Asistencia Solidaria ‘Pensión 65′, a otorgar una subvención económica adicional de S/ 350 a favor de las personas usuarias de dicho Programa”, se señala en el crédito suplementario.

El video presenta a Keiko Fujimori sentada frente a la bandera de Perú y un fondo de madera. La persona en pantalla gesticula con sus manos y exhibe diferentes expresiones faciales. El contenido es una transmisión en vivo.

Esta misma “se entrega en forma conjunta con la subvención económica regular correspondiente al periodo de pago de noviembre-diciembre de 2026 y la subvención económica adicional autorizada en el artículo 62 de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026″, se aclara.

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Es decir, no solo incluirá ya la subvención adicional de S/100, que convertía la pensión de S/250 en S/350, sino este adicional de S/350 para llegar finalmente al monto de S/700, un aumento considerable que impactará en los adultos mayores en situación de pobreza extrema.

Como se sabe la subvención adicional es inembargable, no es heredable y no está sujeta al pago de devengados.

MEF estaría afinó la medida para aplicar el aumento de Pensión 65 este año - Crédito MEF

¿Cuándo se paga Pensión 65?

Como se sabe, ya está aprobado y revelado el cronograma de cada padrón de Pensión 65 que se paga este año. Así se detalla (la primera fecha es del pago en el Banco de la Nación y el segundo del inicio de pago del los carritos y avioncitos pagadores.

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Padrón I (enero–febrero): 2 de febrero / 11 de marzo

Padrón II (marzo–abril): 30 de marzo / 13 de mayo

Padrón III (mayo–junio): 1 de junio / 9 de julio

Padrón IV (julio–agosto): 3 de agosto / 10 de setiembre

Padrón V (setiembre–octubre): 5 de octubre / 11 de noviembre

Padrón VI (noviembre–diciembre): 30 de noviembre / 8 de enero de 2027.

El lunes 5 de octubre se pago en el Banco de la Nación el quinto pago del año de Pensión 65, por lo que el aumento, si se aplica desde este año como busca ahora el Gobierno, tendría que darse para el pago del lunes 30 de noviembre.