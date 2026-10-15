¿Cuándo se sabrá quién ganó las elecciones a la alcaldía de Lima? Esto se conoce sobre los resultados de la ONPE y el JNE

Un grupo de personas observa los datos oficiales de la ONPE sobre las elecciones municipales de 2026 frente a la Municipalidad de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los ciudadanos que participaron en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 esperan conocer quién ocupará la Alcaldía Metropolitana de Lima durante el periodo 2027-2030. Aunque la jornada electoral se llevó a cabo el 4 de octubre, el nombre del próximo burgomaestre no necesariamente queda definido de manera oficial durante las primeras horas del conteo, pues el sistema electoral peruano contempla varias etapas antes de cerrar el proceso.

La respuesta a la pregunta sobre cuándo se conocerá al ganador, entre Rafael López Aliaga y Francis Allison, depende de distinguir dos momentos: cuando los resultados permiten identificar a un candidato que lleva ventaja y cuando las autoridades electorales concluyen los procedimientos necesarios para proclamar oficialmente al alcalde electo.

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es la entidad encargada de organizar la votación y procesar las actas electorales. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), junto con los Jurados Electorales Especiales (JEE), interviene en la resolución de controversias y en los procedimientos vinculados con la proclamación de resultados.

¿Cuándo se conocerá al ganador de las elecciones a la alcaldía de Lima?

Al 15 de octubre de 2026, la fecha exacta en la que se anunciará oficialmente al ganador de la Alcaldía de Lima depende de la culminación del procesamiento de las actas y de los procedimientos electorales pendientes. La ciudadanía puede seguir el avance del conteo en los canales oficiales, pero es importante no confundir una tendencia favorable con una proclamación definitiva.

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El cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 contempla etapas posteriores a la jornada de sufragio. Por ello, la definición de los resultados puede extenderse más allá del día de la votación, especialmente cuando existen actas que requieren revisión o controversias que deben resolverse.

La expectativa es que los resultados definitivos se vayan consolidando durante las semanas posteriores a las elecciones. Sin embargo, hasta que no se tengan resueltas las actas, el JNE indicó que no hay una fecha oficial para proclamar al ganador y próximo alcalde de Lima.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se presenta junto a un representante del partido Avanza País frente al Palacio Municipal de la capital peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde consultar los resultados oficiales de la ONPE para Lima?

La ONPE publica los resultados electorales a medida que las actas llegan a los centros de cómputo, son procesadas y se incorporan al conteo general. Este mecanismo permite conocer progresivamente cómo evoluciona la votación en cada jurisdicción.

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Los ciudadanos pueden ingresar al portal oficial de resultados electorales para revisar el avance del escrutinio, los porcentajes contabilizados y la información desagregada disponible.

La ONPE informó, durante la jornada electoral del 4 de octubre, que los resultados se publicarían progresivamente conforme se recibieran y contabilizaran las primeras actas. La entidad también explicó que su plataforma permite consultar resultados generales y desagregados, así como acceder a las actas digitalizadas.

Hasta el momento, el conteo oficial de los votos para la alcaldía de Lima está al 94.4% teniendo a Renovación Popular con 27.7% y a Avanza País con 26.7%.

Un avance de la Oficina Nacional de Procesos Electorales otorga el primer lugar a Renovación Popular con el 27,789 % en la elección municipal de Lima.

¿Por qué se puede demorar la confirmación del ganador?

El conteo de votos no consiste únicamente en sumar las cifras consignadas en las actas. Durante el proceso pueden identificarse documentos con observaciones, inconsistencias numéricas u otras situaciones que requieren una evaluación conforme a las reglas electorales.

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Cuando un acta presenta alguna observación, esta puede ser derivada al órgano electoral competente para su revisión. Dependiendo de la naturaleza del problema, será necesario determinar si corresponde validar los resultados, corregir alguna inconsistencia o adoptar otra medida prevista en la normativa.

Estos procedimientos son importantes para garantizar que los votos emitidos por los ciudadanos sean contabilizados correctamente y que el resultado final respete las reglas del proceso electoral.

En una elección municipal como la de Lima, la revisión de actas adquiere especial relevancia si la diferencia entre los candidatos que ocupan los primeros lugares es estrecha. En ese escenario, las actas pendientes podrían tener incidencia en el resultado, dependiendo de la cantidad de votos que representen y de su distribución.

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Por el contrario, una ventaja amplia y sostenida en el conteo puede permitir identificar antes a un candidato con posibilidades de convertirse en el próximo alcalde, aunque ello no sustituye los procedimientos oficiales que correspondan.

Varias personas observan un cartel informativo de la ONPE sobre las elecciones regionales y municipales de 2026 frente a la Municipalidad de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué diferencia existe entre un virtual ganador y el alcalde electo?

Una de las principales dudas después de una elección es cuándo se puede afirmar que un candidato ganó los comicios. Para responderla, es necesario distinguir entre el avance del escrutinio y la culminación formal del proceso electoral.

Virtual ganador: es la denominación periodística que suele utilizarse para referirse al candidato que encabeza los resultados disponibles y cuya ventaja apunta a que obtendría la mayor votación. Para emplear este término con rigor, debe evaluarse cuánto del conteo se ha completado, qué actas permanecen pendientes y si existe una posibilidad razonable de que la tendencia cambie.

Ganador oficial o autoridad proclamada: es el candidato cuyo triunfo ha sido reconocido mediante los procedimientos correspondientes del sistema electoral (JNE). La proclamación se produce después de cumplir las etapas aplicables y resolver las controversias que pudieran afectar el resultado.

Por esa razón, no basta con que un candidato aparezca en el primer lugar de un reporte parcial para afirmar que ya ha sido proclamado alcalde electo.

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El JNE y los Jurados Electorales Especiales cumplen funciones esenciales en la revisión de las controversias y en los actos de proclamación que les corresponden. El proceso está sujeto al cronograma y a las normas electorales vigentes.

Una cédula de votación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 ante el Palacio Municipal de Lima señala el proceso electoral organizado por la ONPE para octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo asumirá funciones el nuevo alcalde de Lima?

El resultado de las elecciones del 4 de octubre determinará quién dirigirá la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el siguiente periodo municipal, correspondiente a 2027-2030.

La jornada electoral y la proclamación del ganador son etapas diferentes de la transición hacia una nueva administración. La autoridad electa deberá completar los procedimientos establecidos antes de asumir formalmente sus funciones.

El periodo municipal para el que se realizaron estos comicios comienza el 1 de enero de 2027, fecha prevista para el inicio de la nueva gestión. Por tanto, la espera por los resultados definitivos no significa que el alcalde electo asuma inmediatamente después de conocerse una tendencia favorable.

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Durante las semanas posteriores a la elección, los ciudadanos podrán seguir la información oficial sobre el conteo, las actas pendientes, las decisiones de los órganos electorales y la proclamación de las autoridades.

Rafael López Aliaga y Francis Allison pelean voto a voto por el sillón a la alcaldía de Lima. VisualesIA

¿Qué se debe tener en cuenta mientras se esperan los resultados?

Mientras continúa el proceso electoral, hay tres aspectos que los electores deben considerar para informarse correctamente sobre quién ganó la Alcaldía de Lima:

Revisar el porcentaje de actas contabilizadas. Una cifra elevada permite tener una imagen más completa de la votación, aunque también es necesario considerar las actas que aún no se han incorporado al conteo.

Verificar las actas observadas y las decisiones electorales . Su revisión puede ser relevante para determinar el resultado definitivo, especialmente si la diferencia entre los primeros candidatos es reducida.

Esperar la confirmación oficial. La proclamación de la autoridad electa es el paso que permite cerrar formalmente la definición del ganador, conforme a los procedimientos aplicables.

La información publicada por la ONPE y el JNE es la referencia principal para seguir estas etapas. Los anuncios de candidatos, partidos políticos o fuentes no oficiales deben contrastarse con los reportes de las autoridades electorales antes de dar por definitivo un resultado.