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Ecuador, México y Bolivia lideran a las 'armys' viajeras para ver a la banda BTS en Perú

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Lima, 8 oct (EFE).- La mayoría de 'armys' llegadas a Perú desde otros países de América para asistir a los tres conciertos de la banda surcoreana BTS en Lima, cuyo primer show fue este miércoles, proceden de Ecuador, México y Bolivia, según reveló el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en un reporte.

Si bien el 94,26 % de los asistentes de los más de 150.000 personas que asisten a los conciertos en Lima son peruanos, hay un 5,74 % que vienen de otros países del continente expresamente a la capital peruana para ver a sus ídolos de esta popular 'boyband' de K-pop, lo que equivale a unas a 8.500 personas.

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El 27,9 % de estos 8.500 asistentes procede de Ecuador, país vecino por el que no pasa esta gira mundial de BTS llamada 'Arirang' y que ha obligado a sus 'armys, como se le conoce a las legiones de fanáticas de esta banda, a viajar a otros países como Colombia y Perú.

A las 'armys' de Ecuador les siguen las de México (12,2 %) y Bolivia (10,6 %), lo que significa que estos tres países concentran la mitad de los asistentes extranjeros a los conciertos de BTS en Perú, mientras que en cuarto y quinto lugar figuran Estados Unidos (9,1 %) y Chile (6,8 %), respectivamente.

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El 33,4 % restante corresponde a compradores provenientes de Costa Rica, Brasil y otros países.

BTS tiene previsto actuar en Lima también el 9 y 10 de octubre en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde se espera más de 50.000 asistentes en cada una de las tres noches. EFE

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