Sunat alista reglas únicas para que importadores accedan a rebajas de aranceles: ¿afectará envíos por Temu o AliExpress?

La Sunat publicó un proyecto para unificar los requisitos de preferencias arancelarias en las importaciones.

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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha publicado un proyecto de procedimiento que unifica las reglas para solicitar preferencias arancelarias en importaciones realizadas bajo los acuerdos comerciales vigentes para el Perú.

La propuesta estará en consulta pública durante 15 días calendario y busca reemplazar 19 procedimientos específicos que hoy se aplican según cada tratado.

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SUNAT reunirá normas dispersas para las importaciones

La Resolución de Superintendencia N.° 000198-2026/SUNAT, firmada por el superintendente César Luna Victoria, dispone la difusión del proyecto “Aplicación de preferencias arancelarias al amparo de los acuerdos comerciales suscritos por el Perú”, identificado como DESPA-PE.01.39.

La iniciativa no crea nuevas preferencias arancelarias ni modifica por sí misma los tratados suscritos por el Perú. Su objetivo es solo ordenar en un solo procedimiento las pautas operativas para acceder al trato preferencial que ya contemplan los acuerdos comerciales vigentes.

En la práctica, las preferencias arancelarias permiten que determinadas mercancías importadas ingresen al país con aranceles reducidos o con una tasa de 0%, siempre que cumplan las condiciones establecidas en cada acuerdo, entre ellas las reglas de origen.

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El texto normativo de SUNAT no crea beneficios arancelarios ni modifica los tratados vigentes del Perú.

TLC con Chile, CPTPP y acuerdos de la CAN en la mira

La Sunat explicó que varios tratados fueron modificados desde la emisión de los procedimientos hoy vigentes. Los ajustes se relacionan con cronogramas de desgravación arancelaria y normas de origen, que determinan cuándo un producto puede ser considerado originario de un país parte y, por tanto, recibir el beneficio tributario.

Entre los acuerdos que requieren actualización figuran la normativa de la Comunidad Andina, el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Chile, y el protocolo comercial suscrito con Tailandia. Pero el proyecto también incorpora instrumentos que entraron en vigor después de la aprobación de los procedimientos actualmente utilizados.

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La lista incluye el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP); el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo; la adhesión del Reino Unido a su acuerdo comercial con Perú, Colombia y Ecuador; el tratado entre la Alianza del Pacífico y Singapur; el acuerdo comercial con Guatemala y el TLC con Hong Kong.

La Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera evaluará los aportes recibidos durante los 15 días de consulta pública.

SUNAT: 19 procedimientos quedarían concentrados en una sola norma

Actualmente, la aplicación de los beneficios arancelarios depende de 19 procedimientos específicos. Cada uno regula un acuerdo comercial distinto, desde el Acuerdo de Cartagena y el Tratado de Montevideo de 1980 hasta los tratados con Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Australia, la Unión Europea y los países de la Alianza del Pacífico.

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La propuesta de la Sunat apunta a reemplazar ese conjunto de normas con un procedimiento único para la solicitud del trato arancelario preferencial. La entidad sostuvo que la medida permitirá simplificar la aplicación de los requisitos normativos y operativos en las importaciones.

El nuevo texto deberá incluir las instrucciones para que los importadores soliciten el beneficio, así como las pautas que utilizarán las autoridades aduaneras al revisar la documentación y verificar el cumplimiento de condiciones.

Las autoridades aduaneras aplicarán criterios estandarizados para verificar la documentación de los importadores.

¿Impactará sobre los envíos por Amazon, Temu o AliExpress?

La medida tendría un alcance limitado en las compras individuales realizadas en plataformas como Amazon, Temu, AliExpress, Shein o eBay. Los envíos que ingresan por courier con un valor FOB de hasta USD 200 por envío ya están inafectos de derechos arancelarios e Impuesto General a las Ventas (IGV), siempre que cumplan las condiciones del régimen de envíos de entrega rápida.

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El procedimiento sería más relevante para envíos que superen ese umbral y para importaciones comerciales. En esos casos, el importador podría acceder a una reducción o eliminación del arancel si acredita que la mercancía es originaria de un país o bloque con el que Perú mantiene un acuerdo comercial.

Debe también tomarse en cuenta que el beneficio no depende de la plataforma ni del país desde el que se despacha el pedido, sino del origen acreditado del producto y de las condiciones previstas en cada tratado.

Los envíos por courier de hasta 200 dólares conservan la inafectación de aranceles y del impuesto general a las ventas. REUTERS/Jorge Silva/File Photo

SUNAT abre espacio para comentarios

La resolución establece que los aportes podrán presentarse ante las unidades de recepción documental de la Sunat o enviarse a los correos electrónicos fnunezm@sunat.gob.pe y jvenero@sunat.gob.pe. Cada comentario deberá indicar el procedimiento que se observa.

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La Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera será responsable de recibir, ordenar y evaluar las propuestas remitidas durante el periodo de consulta. Tras ese proceso, la Sunat podrá emitir la resolución que apruebe el procedimiento definitivo y defina la entrada en vigencia de las nuevas reglas.