María Pía Vallejos evita a la prensa y se niega a hablar sobre Gustavo Salcedo: “pregúntele a él”

El hermetismo de la docente universitaria ante preguntas sobre su vida amorosa ha generado nuevas conjeturas mientras se rehúsa a seguir hablando sobre el empresario, aumentando la incertidumbre entre seguidores y prensa (Willax / Amor y Fuego)

La atención en torno a la vida sentimental de Gustavo Salcedo sumó un nuevo episodio. María Pía Vallejos, quien días atrás confirmó que mantenía salidas con el empresario, decidió no ofrecer más declaraciones.

Abordada por un equipo de ‘Amor y Fuego’, la joven marcó distancia y sostuvo que ya había dicho todo lo que consideraba pertinente. Su postura contrasta con intervenciones anteriores, cuando defendió públicamente a Salcedo y expresó abiertamente su interés por él.

Ahora, ante nuevas consultas sobre el estado de la relación y posibles reclamos posteriores a sus declaraciones, respondió con evasivas y derivó las preguntas hacia el propio involucrado.

Cambio de postura frente a las cámaras

María Pía Vallejos marcó distancia ante los reporteros y reiteró que ya dio su versión, evitando responder si Gustavo Salcedo le hizo algún reclamo tras sus declaraciones. (Willax / Amor y Fuego)

El encuentro con la prensa se produjo cuando un reportero intentó consultarle por los últimos acontecimientos relacionados con Gustavo Salcedo. En un primer momento, la joven fue directa. “Lo siento, yo ya hice lo que tenía que decir. Muchas gracias. Gracias por la pregunta de apoyo”, respondió ante la insistencia.

El periodista buscó profundizar y planteó si, tras sus declaraciones anteriores, el empresario le había hecho algún reclamo. Vallejos evitó entrar en detalles. “Chicos, yo ya dije lo que tenía que decir. Estoy apurada, tengo que trabajar”, afirmó.

Ante una nueva pregunta sobre si se había sentido incómoda por la forma en que Salcedo negó públicamente el vínculo sentimental, la veterinaria reiteró su decisión de no ampliar el tema. “Pregúntele a él. Pregúntele a él”, expresó sin modificar su postura. Luego añadió: “Chicos, yo ya declaré. Gracias, eh, pero tengo que trabajar”.

La secuencia evidenció un giro respecto a su actitud inicial frente a los medios. En una entrevista previa sí aceptó abordar la relación y ofreció detalles sobre cómo comenzó el acercamiento con el empresario. Esta vez optó por el silencio y dejó claro que no piensa seguir exponiendo aspectos de su vida privada.

De la defensa pública al hermetismo

La misma joven que justificó públicamente la reacción del empresario hoy opta por el silencio y evita cualquier comentario adicional. (Willax / Amor y Fuego)

La decisión de no hablar contrasta con sus declaraciones anteriores en un programa de espectáculos. En esa ocasión respaldó a Gustavo Salcedo tras la polémica que lo vinculó con su aún esposa, Maju Mantilla. Vallejos sostuvo que comprendía la reacción del empresario ante una situación que consideró dolorosa.

“Cómo actúas viendo a la persona que está involucrada en eso. Te puedes imaginar muchísimas cosas al momento de verla. Entonces, cada uno tendrá sus formas, pero yo creo que cualquier hombre hubiese actuado parecido”, señaló entonces, justificando la conducta de Salcedo en medio de un altercado público.

También confirmó que mantenían salidas y que la relación estaba en una etapa inicial. “Sí, estamos saliendo”, declaró en su momento. Además, expresó abiertamente su aprecio: “A mí me encanta Gustavo, me parece un caballero, guapísimo, deportista, yo también soy deportista. Estamos contentos, yendo poco a poco”.

La joven explicó que conocía al empresario desde tiempo atrás y que habían decidido darse la oportunidad de conocerse en un plano distinto. “Yo conozco a Gustavo hace tiempo y hemos decidido conocernos de otra manera… yo creo que si dos personas tienen interés mutuo es lógico que compartan tiempo juntos”, manifestó.

Esas declaraciones generaron amplio eco mediático, sobre todo porque Salcedo evitó confirmar públicamente el vínculo. La negativa del empresario alimentó versiones cruzadas y dejó abierta la interrogante sobre la naturaleza exacta de la relación.

Versiones cruzadas y presión mediática

Las negativas del empresario y las afirmaciones previas de la veterinaria generaron versiones distintas que mantienen el caso bajo foco mediático. (Instagram / gustavosalcedo_rg)

Mientras Vallejos hablaba con apertura, Gustavo Salcedo adoptó una postura más reservada. Cuando fue abordado por la prensa, dejó en claro que no daría detalles sobre su situación sentimental. “No voy a dar declaraciones”, respondió en una ocasión.

En otro momento, reafirmó su decisión de no explicar aspectos personales. “Eso no es así y la verdad yo estoy separado desde hace bastante tiempo, así que no tengo por qué dar explicaciones”, sostuvo ante los cuestionamientos.

La difusión de imágenes que mostraban al empresario en el edificio donde reside Vallejos incrementó la atención pública. También generó comentarios el hecho de que se le viera en la vivienda de Maju Mantilla, lo que dio pie a especulaciones sobre la etapa que atraviesa.

Vallejos admitió haberse enterado por los medios de que Salcedo había pasado la noche en la casa de su expareja, situación que añadió complejidad al escenario. Pese a ello, en su momento remarcó que las personas cercanas al empresario lo apoyaron durante la crisis. “Todas las personas cercanas a él lo hemos apoyado”, afirmó.

La veterinaria y docente universitaria señaló que no conoce personalmente a Maju Mantilla y que respeta el proceso personal que enfrenta Salcedo tras su separación. También destacó que comparten afinidades como el deporte y un estilo de vida activo, aspectos que fortalecieron su cercanía.