Perú

Congresistas ya tienen más de 75 firmas para convocar Pleno extraordinario, pero ¿hay votos para la vacancia de José Jerí?

Parlamentarios están a punto de lograr el respaldo necesario para forzar un debate sobre la continuidad del mandatario, quien afronta una investigación fiscal y fuertes cuestionamientos por reuniones clandestinas con empresarios chinos y contrataciones

Guardar
La congresista Patricia Juárez informa que están a solo dos firmas de alcanzar las 78 necesarias para convocar un pleno extraordinario. | Exitosa

Los congresistas ya consiguieron 76 de las 78 firmas requeridas para solicitar la convocatoria a un Pleno Extraordinario en el que se debatirá la permanencia de José Jerí como presidente interino de la República. Así lo confirmó la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, al precisar que faltan solo dos rúbricas para alcanzar el umbral reglamentario, equivalente a las tres quintas partes del Parlamento, tal como exige el artículo 50 del Reglamento del Congreso.

Una vez reunidas las firmas, el presidente del Congreso encargado —actualmente Fernando Rospigliosi— está obligado a formalizar la convocatoria en un plazo de hasta quince días. Según explicó Juárez, esta sesión extraordinaria deberá ceñirse de manera exclusiva al debate de las mociones de censura y vacancia presentadas contra el presidente encargado. Sin embargo, más allá de la inminencia del Pleno Extraordinario, el debate político gira en torno a si existen los votos necesarios para destituir al jefe de Estado.

La parlamentaria explicó que, aunque existe una mayor cantidad de mociones de censura y el voto para su aprobación es menor, el camino para sacar al mandatario es la vacancia. “Él ya no es presidente del Congreso ni congresista en funciones”, indicó en entrevista con Exitosa, aludiendo a la naturaleza del encargo presidencial que Jerí asumió tras dejar la conducción del Parlamento.

José Jerí, el séptimo presidente
José Jerí, el séptimo presidente del Perú en 10 años. | Presidencia

¿Hay votos para vacar a José Jerí?

A pesar del avance acelerado para convocar a un Pleno Extraordinario con el fin de debatir la vacancia presidencial de José Jerí, los números en el Congreso todavía no garantizan su salida anticipada.

El proceso de vacancia, regulado por el Reglamento del Congreso y la Constitución Política, establece una serie de requisitos escalonados: primero, la moción debe contar con la firma de al menos el 20% de los congresistas (26 firmas), cifra que ya fue superada ampliamente. Sin embargo, el verdadero desafío comienza en la votación de admisión, que exige el respaldo de al menos el 40% de los miembros hábiles, y culmina en la votación final, donde se requiere una mayoría calificada de 87 votos (dos tercios del número legal de congresistas).

Actualmente, la moción de vacancia contra Jerí suma apenas 29 adhesiones explícitas, provenientes principalmente de las bancadas de Perú Libre, Bancada Socialista, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, Bloque Democrático Popular, así como de algunos legisladores no agrupados y representantes de Podemos Perú. Esta cifra está muy por debajo del mínimo indispensable para que prospere la destitución presidencial.

El séptimo presidente en nueve
El séptimo presidente en nueve años. José Jerí asume el cargo máximo del gobierno luego de la vacancia de Dina Boluarte. - Crédito Presidencia Perú

En este escenario, la convocatoria al Pleno Extraordinario podría traducirse en un debate político de alto voltaje, pero sin la certeza de un desenlace inmediato. El resultado final dependerá de la capacidad de quienes promueven la vacancia para sumar adhesiones adicionales en los días previos a la votación, así como de la evolución de los escándalos políticos y de la presión social y mediática que rodea a la figura del presidente interino.

Por ahora, el caso de Jerí continúa siendo el eje central de la crisis política. Los recientes escándalos —reuniones no registradas con empresarios chinos, denuncias sobre contrataciones irregulares bajo el Fondo de Apoyo Gerencial y la filtración de imágenes privadas— erosionan cada vez más su respaldo tanto dentro como fuera del Congreso.

Temas Relacionados

Congreso de la RepúblicaPleno extraordinarioJosé Jeríperu-politica

Más Noticias

La revancha de Patricio Quiñones, un bailarín peruano en la élite internacional: “Vi llorar a mi madre de impotencia, hoy llora de orgullo”

Tras su participación en el espectáculo de medio tiempo más visto del planeta, Patricio Quiñones compartió con Infobae Perú los retos superados para alcanzar este hito profesional. Además, señala que no se arrepiente de todo lo vivido

La revancha de Patricio Quiñones,

El gol de penal de 2 de Mayo ante Alianza Lima que silenció Matute por la Copa Libertadores 2026

Brahian Ayala se hizo cargo del lanzamiento desde los doces pasos con un ‘misil’ imposible de conjurar para Alejandro Duarte, quien propició la infracción con una mala salida ante un ataque visitante

El gol de penal de

Armonía 10, Hermanos Yaipén y José Luis Arroyo ‘El Lobo’ preparan una fiesta inolvidable en San Juan de Lurigancho

El festival 'Te Pone Cumbia' reunirá por primera vez en mucho tiempo a tres grandes de la cumbia peruana en el parque zonal Wiracocha, prometiendo una noche llena de ritmo, nostalgia y pura energía tropical para todos

Armonía 10, Hermanos Yaipén y

Colectiveros de San Juan de Lurigancho denuncian que son extorsionados por cuatro bandas criminales: “Trabajamos con miedo”

Uno de los conductores afectados reveló que, pese a la gravedad de las amenazas y extorsiones, han optado por no acudir a la policía ni a las autoridades, ya que temen represalias y sienten que no contarán con protección efectiva

Colectiveros de San Juan de

La eufórica celebración de 2 de Mayo tras eliminar a Alianza Lima: la hazaña consumada en un Matute enmudecido

En su primera participación en la Copa Libertadores, el club paraguayo no solo hizo historia al debutar en el torneo, sino que también superó su primera llave, firmando una clasificación memorable en territorio ‘blanquiazul’

La eufórica celebración de 2
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno de José Jerí designa

Gobierno de José Jerí designa como jefe de Prensa de la PCM al abogado que agilizó el indulto de Alberto Fujimori

¿Quién sería el nuevo presidente si José Jerí renuncia o lo vacan? Perfil y polémicas de los voceados en el Congreso

No van más: JNE informa que 80 candidatos renunciaron y 27 gestionan su retiro de las elecciones 2026

Si José Jerí renuncia antes de la convocatoria al Pleno extraordinario, ¿qué pasará con la Presidencia? Esto dicen exoficiales del Congreso

Renuncia Stephany Vega, mano derecha de José Jerí y asesora de la PCM: “La exposición ha afectado mi imagen y mi familia”

ENTRETENIMIENTO

La revancha de Patricio Quiñones,

La revancha de Patricio Quiñones, un bailarín peruano en la élite internacional: “Vi llorar a mi madre de impotencia, hoy llora de orgullo”

Armonía 10, Hermanos Yaipén y José Luis Arroyo ‘El Lobo’ preparan una fiesta inolvidable en San Juan de Lurigancho

Valentino Palacios renunció a ‘Esto es Guerra’ y explica los motivos de su salida: “El programa me agotó”

Gaela Barraza cumple 18 años y recibe un carro de regalo de su padre Tomate Barraza: “Me enseñaste a ser papá”

Magaly Medina anuncia convocatoria en vivo para elegir su DJ oficial: “Si te gusta sufrir y poner música, ven”

DEPORTES

El gol de penal de

El gol de penal de 2 de Mayo ante Alianza Lima que silenció Matute por la Copa Libertadores 2026

La eufórica celebración de 2 de Mayo tras eliminar a Alianza Lima: la hazaña consumada en un Matute enmudecido

Eryc Castillo falló penal clave en Alianza Lima vs 2 de Mayo en Matute por fase 1 vuelta de Copa Libertadores 2026

Alianza Lima eliminado de la Copa Libertadores 2026: goles y resumen del duro empate ante 2 de Mayo en Matute

Golazo de Luis Advíncula con espectacular derechazo en Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026