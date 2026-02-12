Congresistas ya tienen más de 75 firmas para convocar Pleno extraordinario, pero ¿hay votos para la vacancia de José Jerí?

La congresista Patricia Juárez informa que están a solo dos firmas de alcanzar las 78 necesarias para convocar un pleno extraordinario. | Exitosa

Los congresistas ya consiguieron 76 de las 78 firmas requeridas para solicitar la convocatoria a un Pleno Extraordinario en el que se debatirá la permanencia de José Jerí como presidente interino de la República. Así lo confirmó la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, al precisar que faltan solo dos rúbricas para alcanzar el umbral reglamentario, equivalente a las tres quintas partes del Parlamento, tal como exige el artículo 50 del Reglamento del Congreso.

Una vez reunidas las firmas, el presidente del Congreso encargado —actualmente Fernando Rospigliosi— está obligado a formalizar la convocatoria en un plazo de hasta quince días. Según explicó Juárez, esta sesión extraordinaria deberá ceñirse de manera exclusiva al debate de las mociones de censura y vacancia presentadas contra el presidente encargado. Sin embargo, más allá de la inminencia del Pleno Extraordinario, el debate político gira en torno a si existen los votos necesarios para destituir al jefe de Estado.

La parlamentaria explicó que, aunque existe una mayor cantidad de mociones de censura y el voto para su aprobación es menor, el camino para sacar al mandatario es la vacancia. “Él ya no es presidente del Congreso ni congresista en funciones”, indicó en entrevista con Exitosa, aludiendo a la naturaleza del encargo presidencial que Jerí asumió tras dejar la conducción del Parlamento.

José Jerí, el séptimo presidente del Perú en 10 años. | Presidencia

¿Hay votos para vacar a José Jerí?

A pesar del avance acelerado para convocar a un Pleno Extraordinario con el fin de debatir la vacancia presidencial de José Jerí, los números en el Congreso todavía no garantizan su salida anticipada.

El proceso de vacancia, regulado por el Reglamento del Congreso y la Constitución Política, establece una serie de requisitos escalonados: primero, la moción debe contar con la firma de al menos el 20% de los congresistas (26 firmas), cifra que ya fue superada ampliamente. Sin embargo, el verdadero desafío comienza en la votación de admisión, que exige el respaldo de al menos el 40% de los miembros hábiles, y culmina en la votación final, donde se requiere una mayoría calificada de 87 votos (dos tercios del número legal de congresistas).

Actualmente, la moción de vacancia contra Jerí suma apenas 29 adhesiones explícitas, provenientes principalmente de las bancadas de Perú Libre, Bancada Socialista, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, Bloque Democrático Popular, así como de algunos legisladores no agrupados y representantes de Podemos Perú. Esta cifra está muy por debajo del mínimo indispensable para que prospere la destitución presidencial.

El séptimo presidente en nueve años. José Jerí asume el cargo máximo del gobierno luego de la vacancia de Dina Boluarte. - Crédito Presidencia Perú

En este escenario, la convocatoria al Pleno Extraordinario podría traducirse en un debate político de alto voltaje, pero sin la certeza de un desenlace inmediato. El resultado final dependerá de la capacidad de quienes promueven la vacancia para sumar adhesiones adicionales en los días previos a la votación, así como de la evolución de los escándalos políticos y de la presión social y mediática que rodea a la figura del presidente interino.

Por ahora, el caso de Jerí continúa siendo el eje central de la crisis política. Los recientes escándalos —reuniones no registradas con empresarios chinos, denuncias sobre contrataciones irregulares bajo el Fondo de Apoyo Gerencial y la filtración de imágenes privadas— erosionan cada vez más su respaldo tanto dentro como fuera del Congreso.