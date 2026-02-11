Caso de mujer fallecida en Huaraz revela que hospital dispone apenas de dos médicos psiquiatras

Mujer de 55 años acudió al Hospital Víctor Ramos Guardia por atención en salud mental. Composición: Infobae

En Huaraz solo trabajan dos médicos psiquiatras en el Hospital Víctor Ramos Guardia. Esa cifra quedó en evidencia tras la muerte de una mujer de 55 años que se prendió fuego en la vía pública luego de acudir al nosocomio en busca de atención en salud mental. El caso expuso las limitaciones del servicio y abrió una investigación para determinar si existió demora en la atención.

La mujer llegó al hospital del Ministerio de Salud a las 10:30 a. m. Fue evaluada en emergencia y se dispuso una interconsulta con psiquiatría. Sin embargo, antes de que el especialista la atendiera, se retiró del establecimiento. Horas después, se prendió fuego en la calle. Fue trasladada en estado crítico al Hospital II de EsSalud en Huaraz, donde falleció alrededor de las 4:30 p.m. a causa de las quemaduras.

La Defensoría del Pueblo informó que la paciente presentaba un cuadro de ansiedad, se encontraba irritable y llorosa, y que “al parecer, había decidido prenderse fuego a sí misma, por una presunta falta de atención en el Hospital Víctor Ramos Guardia”. Tras el deceso, exigió “una exhaustiva investigación para identificar las causas por las que se habría retrasado su atención”.

Un servicio con solo dos especialistas

La directora ejecutiva del hospital, María Tadeo Manrique, confirmó que el establecimiento cuenta con “dos psiquiatras”. Ante la consulta sobre si ese número resulta suficiente, respondió: “No. No, necesitaríamos más psiquiatras”. Incluso precisó que “siquiera dos más” serían necesarios para cubrir la demanda.

Según explicó, el médico especialista acudió a la interconsulta, pero la paciente ya no se encontraba en el área de emergencia. “El psiquiatra de turno acude a la interconsulta. Sin embargo, cuando ya llaman a la paciente, no se encontraba y no se podía realizar entonces la interconsulta”, sostuvo. Añadió que el tiempo transcurrido fue el habitual dentro del procedimiento interno: “El psiquiatra se habría demorado unos veinte minutos a media hora”.

La funcionaria aseguró que la mujer sí fue atendida en su primera visita. “Sí recibió atención médica”, afirmó. También indicó que padecía “depresión crónica” y que registraba atenciones previas desde 2023, con antecedentes de hospitalización tanto en medicina como en psiquiatría.

El hospital dispone de un espacio para aproximadamente diez pacientes hospitalizados en el área de psiquiatría. En emergencia, el flujo diario puede llegar hasta “ciento cincuenta pacientes por día en el peor de los casos”. De ese total, “un promedio de diez pacientes” acude con problemas de salud mental y “ocho de ellos son pacientes un poco más graves”, detalló la directora.

Investigación en curso y llamado a no difundir imágenes

Defensoría del Pueblo habla de presunta falta o retraso en la atención y exige investigación.

La Defensoría del Pueblo acudió al Hospital II de Huaraz tras conocer el caso. En un pronunciamiento público expresó: “Lamentamos el fallecimiento de la mujer de 55 años cuyo deceso ocurrió esta tarde en el Hospital II Huaraz Essalud, como resultado de las graves quemaduras”.

La entidad indicó que verificó que se garantizara la atención médica oportuna, aunque las lesiones impidieron un traslado a Lima. Además, reiteró su pedido de investigación para esclarecer lo ocurrido antes de que la paciente abandonara el primer hospital.

También exhortó a la ciudadanía y a los medios a no difundir imágenes del hecho. “Exhortamos a los medios de comunicación, medios digitales y población en general a no continuar compartiendo las imágenes de la víctima por redes sociales u otros medios, a fin de no herir susceptibilidades y por respeto al dolor de sus familiares”, señaló.

El caso coloca bajo revisión la capacidad de respuesta en salud mental en Huaraz, donde solo dos especialistas asumen la atención en un hospital que recibe decenas de consultas diarias, incluidas crisis emocionales que requieren intervención inmediata.

Canales de ayuda en salud mental

En Perú, existen diversos canales de ayuda en salud mental disponibles para la población, tanto públicos como privados. Estos servicios ofrecen orientación, contención emocional, atención psicológica y, en algunos casos, derivación especializada. A continuación, los principales canales y líneas de atención:

1. Línea 113 Salud – Opción 5 (Ministerio de Salud) La Línea 113 Salud, opción 5, brinda atención psicológica gratuita, orientación y consejería en salud mental. Está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, a nivel nacional.

Teléfono: 113 , opción 5

WhatsApp: 955 557 000

2. Hospitales y Centros de Salud Mental Comunitaria (MINSA) El Ministerio de Salud cuenta con una red de Centros de Salud Mental Comunitaria en todo el país, donde se puede acceder a atención psicológica y psiquiátrica presencial o virtual. Para ubicar el centro más cercano, se recomienda consultar la web del MINSA o acudir al establecimiento de salud de la zona.

3. Chat 113 Salud Mental Disponible a través de la página oficial del Ministerio de Salud (https://www.gob.pe/minsa), esta plataforma permite conversar en línea con profesionales de salud mental.

4. Línea 100 (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) La Línea 100 ofrece orientación y contención emocional, especialmente en casos de violencia familiar y abuso. Funciona las 24 horas.

Teléfono: 100

5. La voz amiga: Organización privada que atiende llamadas de apoyo emocional y prevención del suicidio.

Teléfono: 0800 4 1212

6. EsSalud – Teleorientación en Salud Mental Afiliados a EsSalud pueden acceder a teleorientación psicológica y psiquiátrica programando citas llamando al 411 8000, opción 6.

Recomendación: Ante cualquier situación de crisis emocional, ansiedad o depresión, se aconseja comunicarse con estos servicios o acudir al centro de salud más cercano. Todos los canales mencionados son confidenciales y gratuitos.