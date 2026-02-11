Perú

Mujer con cuadro de ansiedad se prendió fuego en la vía pública luego de acudir a hospital en Huaraz

La Defensoría del Pueblo solicitó una investigación exhaustiva sobre la atención que recibió la víctima en el centro de salud antes del incidente

Mujer fallece en Huaraz tras
Mujer fallece en Huaraz tras prenderse fuego en vía pública. (Foto composición: Infobae Perú/FB: Difusión)

Una mujer de 55 años falleció en la ciudad de Huaraz, región Áncash, tras sufrir quemaduras graves luego de un incidente ocurrido en la vía pública horas después de haber acudido a un establecimiento de salud por un cuadro de ansiedad. El deceso fue confirmado por personal médico del Hospital II de EsSalud Huaraz, donde había sido trasladada de emergencia para recibir atención especializada.

La víctima fue identificada como Yeny Mayed Norabuena Durán. De acuerdo con la información oficial, la paciente llegó durante la mañana al Hospital Víctor Ramos Guardia del Ministerio de Salud, donde fue evaluada en el servicio de emergencia por el personal de guardia.

Paciente con cuadro de ansiedad
Paciente con cuadro de ansiedad muere tras incidente en Huaraz. (Fuente: Agencia Andina)

Atención inicial y retiro voluntario

La directora del hospital, María Esther Callejo, explicó que la paciente sí recibió atención médica y que se dispuso una interconsulta con la especialidad correspondiente. “Se trata de una paciente de sexo femenino de 55 años de edad, que acude en la mañana a horas 10:30 a.m al servicio de emergencia para ser atendida por dolencias que ella traía. Es evaluada por el personal de guardia y se le deriva una interconsulta”, declaró.

Según precisó la funcionaria, cuando el especialista acudió para continuar con la evaluación, la paciente ya no se encontraba en el establecimiento. “Cuando el médico especialista acude a la interconsulta, ya la paciente se había retirado por sus propios medios, por su propia decisión”, afirmó.

Tragedia en Huaraz

De acuerdo con reportes recogidos por medios locales y testimonios de personas en la zona, horas después del retiro del hospital la mujer fue vista en el sector Challhua. Testigos indicaron que la ciudadana habría manifestado previamente que acudió al centro de salud solicitando que le retiraran los órganos para donarlos, versión que forma parte de las indagaciones.

Posteriormente se produjo la emergencia en la vía pública. La víctima procedió a rociarse un líquido inflamable para luego prenderse fuego. La escena alertó a los transeúntes, quienes dieron aviso a las autoridades y solicitaron ayuda inmediata. Personal policial y de serenazgo acudió al lugar y coordinó su traslado urgente al mismo centro médico al que asistió previamente.

Paciente con cuadro de ansiedad
Paciente con cuadro de ansiedad muere tras incidente en Huaraz. (Foto composición: Infobae Perú/FB: Difusión)

Traslado y fallecimiento

La paciente fue trasladada inicialmente al hospital Víctor Ramos Guardia y posteriormente referida al Hospital II de EsSalud Huaraz debido a la gravedad de sus lesiones, ya que presentaba quemaduras de tercer grado en más del 90 % del cuerpo. Según informó la directora Callejo, el traslado se realizó con conocimiento de los familiares y bajo coordinación médica. “Cuando se toma conocimiento ya del hecho, se coordina con el jefe de emergencia, los familiares y se dispone el traslado asistido”, precisó.

Una vez ingresada al establecimiento de EsSalud, el equipo médico confirmó que presentaba lesiones extensas y de alta gravedad. Pese a los esfuerzos desplegados por el personal de salud, el fallecimiento de la paciente fue confirmado aproximadamente a las 4:30 p.m. del mismo día, de acuerdo con el reporte oficial del nosocomio.

Desde el hospital se indicó que el deceso se produjo debido a la severidad de las lesiones. La directora del establecimiento lamentó públicamente lo ocurrido y reiteró que la paciente recibió atención inicial conforme a los procedimientos establecidos. “Lamentamos su deceso, pues por la condición que traía, una gran quemada, no soportó estas lesiones”, declaró.

Hospital de EsSalud Huaraz confirma
Hospital de EsSalud Huaraz confirma muerte de la paciente por la gravedad de sus quemaduras. (Foto: Difusión)

Investigación y seguimiento del caso

La Defensoría del Pueblo se pronunció tras conocerse el fallecimiento y solicitó que se realice una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del caso, especialmente respecto al proceso de atención recibido antes del incidente. Asimismo, informó que personal de la institución acudió al hospital para verificar que se garantizara la atención médica oportuna.

Las autoridades competentes continúan con las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y establecer la secuencia exacta de los hechos, mientras el caso ha generado atención pública en torno a la respuesta del sistema sanitario frente a emergencias relacionadas con salud mental.

Defensoría del Pueblo exige investigación
Defensoría del Pueblo exige investigación tras muerte de mujer que se prendió fuego en Huaraz. (Foto composición: Infobae Perú/Defensoría del Pueblo)

