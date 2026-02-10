Perú

Rectificación del retiro de AFP se paga hasta el 13 de febrero para estos afiliados

Retiro AFP 2026. Los que pidieron AFP en enero con la segunda solicitud estarán ya recibiendo su primera UIT este mes

Los afiliados a las AFP siguen recibiendo su dinero por las solicitudes de retiro AFP y las rectificaciones que enviaron en enero. Como se sabe, el depósito de la primera UIT (S/ 5.500) llega en 30 días calendario de hecho el pedido (no desde que fue aprobado).

Así, ya este febrero los aportantes a las AFP que hayan enviado sus solicitudes en enero estarán recibiendo los primeros montos, ya sea por primera solicitud o la segunda. Infobae Perú calculós los tiempo y máximo en las siguientes fechas se paga los primeros S/ 5.500:

  • Si pediste el lunes 12 de enero de 2026, recibes la primera UIT máximo el miércoles 11 de febrero
  • Si pediste el martes 13 de enero de 2026, recibes la primera UIT máximo el jueves 12 de febrero
  • Si pediste el miércoles 14 de enero de 2026, recibes el viernes 13 de febrero
  • Si pediste el jueves 15 de enero de 2026, recibes el viernes 13 de febrero (el sábado 14 de febrero es no útil)
  • Si pediste el viernes 16 de enero de 2026, recibes máximo el viernes 13 de febrero (el domingo 15 de febrero es no útil).
¿Cuándo se recibe AFP?

Como se sabe, el depósito del retiro AFP llega en máximo 30 días calendario luego de haber realizado la solicitud, no importa si la aprobaron entonces o posteriormente. Con tal de que fuera aprobado en un momento posterior antes del vencimiento del depósito, te deben entregar tu dinero en el plazo.

Es decir, si te aprobaron tu solicitud luego de 29 días de haberla solicitado, las AFP tienen ese día extra máximo para depositarte la primera UIT.

Sin embargo, se debe detallar que este plazo será menor, sobre todo si los 30 días calendario se cumplen en un día de fin de semana o feriado. Por ejemplo, en el caso de los que pidieran su retiro AFP el viernes 16 de enero, los 30 días calendario se cumplen el domingo 15 de febrero, pero dado que ese día y el anterior es no útil, el depósito debe hacer hasta el viernes 13 de febrero.

Así das seguimiento a la segunda solicitud

Si bien no todas las AFP han detallado cómo será el proceso, algunas tienen disponible sus aplicacitivos y agencias digitales donde se hacían los seguimientos de la primera solicitud.

Así, estos son los enlaces donde se podría revisar el estado de tu segunda solicitud o rectificación del monto de tu retiro AFP.

Ya no se puede solicitar

Asimismo, los afiliados deben recordar que ya no se pueden hacer nuevas solicitudes de retiro AFP, por ningún monto. Hubieron tres momentos para hacerla, con sus condiciones.

  • Las primeras solicitudes pudieron hacerse desde el martes 21 de octubre de 2025 hasta el pasado lunes 19 de enero.
  • Desde enero se pudo hacer la segunda solicitud o rectificación del monto anteriormente solicitado, también hasta el lunes 19 de enero
  • Hasta el viernes 30 de enero se pudo hacer la subsanación del retiro AFP, solo si la solicitud fue rechazada.

