“Se han acelerado mucho”: pareja del líder de ‘Los Pulpos’ se burla de policías tras captura y afirma dedicarse a bienes raíces

fuente: Sol TV

Keysi Salvatierra Vigo, pareja de Jhonsson Smit Cruz Torres, identificado como líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’ de Trujillo y capturada la semana pasada durante un operativo en Bolivia, negó conocer el paradero de su allegado y se enfrentó a los agentes policiales que la interrogaron.

Durante un cruce de palabras con el coronel Luis Burgos Gutiérrez, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) La Libertad, y el comandante William Alfaro, jefe de la Divincri de Trujillo, Salvatierra Vigo adoptó una actitud desafiante.

“Él puede aclarar todo este tema que me tiene metida”, dijo al referirse a la posibilidad de que Cruz Torres sea detenido, según declaraciones recogidas por la emisora local Sol TV. En septiembre de 2024, el Ministerio del Interior incrementó de S/ 75 000 a S/ 500 000 la recompensa por información que ayude a ubicar o capturar a Cruz Torres, quien enfrenta cargos por robo agravado con muerte de una comerciante en marzo de 2020, en La Libertad.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo lo condenó a cadena perpetua. Desde agosto de 2022, figura en la lista de ‘Los más buscados’, con antecedentes por homicidios y extorsiones, y se le atribuye la dirección de varios secuestros en Trujillo.

La Policía Nacional (PNP) detectó que el líder de ‘Los Pulpos’ aparece con un acta de defunción en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), fechada el 4 de agosto de 2020.

“Lo de malo de ustedes es que ustedes se han acelerado mucho. Hubieran esperado un poco y nos hubieran dado con la verdadera sorpresa”, expresó Salvatierra Vigo al preguntarle sobre la huida de Cruz Torres, quien logró evadir el operativo.

Durante las diligencias, la acusada de participar en el secuestro del hijo de Sandra Guevara, ex regidora del distrito El Porvenir, pidió la presencia de un fiscal y rechazó cualquier relación con la organización criminal. También defendió el origen legal de sus ingresos: “Yo trabajo con los bienes raíces”, afirmó.

Jhonsson Smit Cruz Torres es sindicado en Trujillo de cometer graves delitos como secuestro, extorsión y homicidio. (Foto: Mininter)

Menores implicados

De acuerdo con el jefe policial de La Libertad, Franco Moreno Panta, bandas como ‘Los Pulpos’ reclutan a menores de entre 12 y 16 años para realizar atentados, con el objetivo de desviar la atención y resguardar a los cabecillas. En el episodio más reciente, un adolescente de 16 años dio órdenes a un joven de 20, quien fue detenido cuando intentaba activar un explosivo.

Los responsables usaron un dispositivo electrónico para detonar el artefacto a distancia por medio de una llamada telefónica.