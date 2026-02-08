De 14 horas a 60 minutos: Vuelven los vuelos directos Lima - Andahuaylas desde el 31 de marzo

Lanzan nueva ruta Lima - Andahuaylas. | Fotocomposición: Infobae Perú

A partir del 31 de marzo, la conectividad aérea entre Lima y Andahuaylas se restablecerá con la inauguración de vuelos directos operados por ATSA Airlines, marcando un antes y un después en el transporte de la región Apurímac. La empresa anunció que los boletos para esta nueva ruta ya están disponibles desde el 5 de febrero, permitiendo a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación y garantías.

Hasta ahora, el desplazamiento entre la capital peruana y Andahuaylas representaba un desafío logístico para miles de personas, quienes debían recorrer hasta 14 horas por vías terrestres, muchas veces en condiciones adversas. Con la reanudación de los vuelos comerciales, el trayecto se reducirá a solo 60 minutos, una transformación significativa para la vida cotidiana de los habitantes de la región.

“Sabemos que esta conexión ha sido esperada durante mucho tiempo por la población de Andahuaylas y de toda Apurímac. Por eso, iniciar la venta de pasajes desde ahora es una forma de dar previsibilidad y confianza a quienes necesitan viajar”, afirmó Carlos Cueva, gerente general de ATSA Airlines. El ejecutivo resaltó el compromiso de la compañía de establecer una presencia permanente en la zona: “Llegamos para quedarnos y para ser un socio de la región, acercando oportunidades, servicios y personas”.

La ruta Lima–Andahuaylas será cubierta tres veces por semana con aeronaves diseñadas específicamente para operar en altitudes elevadas y adaptadas a las exigencias geográficas de la zona. Según información de la propia compañía, los vuelos contarán con certificaciones internacionales de seguridad y estarán respaldados por altos estándares operativos, garantizando así la confiabilidad del servicio.

El restablecimiento de la conexión aérea va más allá del simple ahorro de tiempo. Para los habitantes de Apurímac, representa un acceso directo a servicios de salud especializados en Lima, la posibilidad de fortalecer los vínculos familiares y una alternativa viable para viajes relacionados con trabajo, estudios o atención médica. Además, se espera un impacto positivo en el sector turístico, ya que la región posee numerosos atractivos naturales y culturales que ahora serán más accesibles para visitantes nacionales e internacionales.

Los boletos pueden adquirirse a través de los canales oficiales de la aerolínea, la cual, con más de 40 años de experiencia en el mercado peruano, se define como una aerolínea de enfoque regional, orientada a brindar soluciones de movilidad a zonas que históricamente han enfrentado dificultades de acceso.

En términos operativos, las aeronaves cuentan con tecnología adecuada para garantizar aterrizajes y despegues seguros en un entorno de altura, cumpliendo con todas las regulaciones exigidas por la autoridad aeronáutica peruana y organismos internacionales. La apertura de esta ruta supone un avance concreto en el proceso de descentralización y desarrollo regional, al conectar de manera más directa a Apurímac con el resto del país. Además, la compañía enfatiza que su operación en la región busca ser sostenible y convertirse en un motor de desarrollo, no solo facilitando el transporte, sino también promoviendo el crecimiento económico y la integración social.