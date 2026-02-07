Perú

Alcalde peruano en Nueva York denuncia clima de miedo por operativos de ICE: “Residentes viven atemorizados”

Luis Marino Tarazona, burgomaestre de Port Chester, advierte sobre el impacto de las redadas migratorias en su comunidad y afirma que la policía local no colabora con las operaciones federales

Guardar
Alcalde peruano en Nueva York
Alcalde peruano en Nueva York confronta a Donald Trump por polémica del ICE.

La crisis migratoria en Estados Unidos ha alcanzado niveles inéditos en 2026, marcada por el endurecimiento de las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Las directrices federales han ampliado el alcance de la agencia, que ahora despliega más de 22.000 agentes y destina presupuestos récord a operativos de deportación masiva.

Ya no solo se prioriza a quienes tienen antecedentes penales; personas sin historial criminal, beneficiarios de programas suspendidos como el TPS y residentes legales también se encuentran bajo riesgo de detención.

Los inmigrantes latinoamericanos, entre ellos muchos peruanos, experimentan una vulnerabilidad creciente. El perfilamiento racial y el uso del idioma español como criterio de intervención han incrementado el riesgo de arrestos arbitrarios.

En estados como Texas y Florida, las leyes estatales permiten que la policía local actúe como extensión de ICE, eliminando espacios seguros y obligando a muchas familias a modificar sus rutinas diarias.

El temor se ha instalado en las calles, con reportes de enfrentamientos violentos durante redadas y la aplicación de multas que afectan la estabilidad financiera de los hogares migrantes.

La situación ha generado un ambiente que muchos describen como una “caza de brujas” burocrática y física. Las redadas no distinguen entre antecedentes ni edades, y el clima de incertidumbre se replica en comunidades de todo el país. Las organizaciones de derechos civiles reportan un aumento en las denuncias por detenciones basadas únicamente en la apariencia o el idioma, afectando la vida de quienes buscan oportunidades y estabilidad en territorio estadounidense.

Agentes del Servicio Federal de
Agentes del Servicio Federal de Protección (FPS) hacen guardia durante una protesta contra el aumento de la aplicación de las leyes migratorias, días después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos disparara fatalmente a Renee Nicole Good, en Minneapolis, Minnesota, EEUU, el 10 de enero de 2026. REUTERS/Tyrone Siu

Testimonio del alcalde peruano de Port Chester

En este contexto, la voz de Luis Marino Tarazona, alcalde peruano de la localidad de Port Chester, Nueva York, resuena entre la comunidad hispana.

Marino Tarazona, originario de Áncash, describió en medios locales el ambiente de incertidumbre y temor que viven los residentes ante la presencia constante de agentes de ICE en la zona.

“Los residentes se encuentran atemorizados, con miedo, con pánico de salir a las calles. Pero estamos luchando día a día. Ellos no están solos, tienen el apoyo de mi persona como alcalde, los concejales me apoyan. Estamos tratando de ayudar lo más que podemos”, declaró para RPP.

El funcionario explicó que la mayoría de la población hispana en Port Chester trabaja en sectores como la construcción, el mantenimiento de áreas verdes y la industria gastronómica.

Muchas familias enfrentan una situación compleja, especialmente aquellas con miembros de estatus migratorio mixto. Ante este panorama, Marino Tarazona ha optado por una política clara: la policía local no colabora con ICE.

“Hablo con la Policía para que no haya redadas y que no apoyen a ICE. Ellos hacen lo que tengan que hacer, pero nuestra policía no está colaborando con ellos. Estamos pendientes de que no se realicen redadas en las escuelas”, manifestó el alcalde.

(Facebook: Luis Marino)
(Facebook: Luis Marino)

El compromiso de las autoridades locales busca proteger a los habitantes de detenciones arbitrarias y brindarles un entorno más seguro, dentro de las limitaciones que impone la legislación federal.

Espero que todo esto calme. Parece que va a haber una ayuda de los jueces que están en contra de la manera en que se está actuando”, señaló, reflejando la esperanza que mantiene parte de la comunidad inmigrante.

Temas Relacionados

AlcaldeNueva YorkEstados UnidosPeruanos en el extranjeroICEperu-noticias

Más Noticias

Jueves de Compadres y Comadres: origen, significado y cómo se celebra en la sierra peruana

Ayacucho, Cusco, Apurímac y Junín concentran algunas de las expresiones más representativas de esta tradición, que combina elementos religiosos, agrícolas y festivos

Jueves de Compadres y Comadres:

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las bicampeonas chocarán con las ‘latinas’ y deberán asegurar la victoria para recuperar el liderato. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs Olva Latino

Sicarios asesinan a chofer de la línea Pesqueros en Santa Anita: segundo ataque contra transportistas en horas

Conductores de la empresa que cubre la ruta 129 afirmaron que el ataque contra su colega pudo haberse evitado si se cumplía el resguardo policial prometido, mientras que vecinos de Santa Anita denunciaron la falta de patrullaje en la zona y exigieron mayor seguridad

Sicarios asesinan a chofer de

Jorge Benavides vuelve con JB Noticias en Panamericana TV: estos son sus horarios, elenco y todos los detalles

El humorista estrena JB Noticias en Panamericana Televisión con dos ediciones distintas, un elenco renovado y dos días a la semana

Jorge Benavides vuelve con JB

MTPE lanza la Agenda Temprana 2026-2027 e invita a la ciudadanía a sumar propuestas

El Ministerio de Trabajo abrió un proceso participativo para recoger aportes ciudadanos sobre problemas estructurales del mercado laboral, con miras a evaluar ajustes normativos y mejoras en la regulación del sector durante el periodo 2026-2027

MTPE lanza la Agenda Temprana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC anula la condena de

TC anula la condena de 11 años de prisión de Félix Moreno por el caso Fundo Oquendo

PJ ordena ejecutar sentencia que transfiere S/ 1,6 millones de Vladimir Cerrón al Estado

Bienes de Mario Vizcarra y su hermano César fueron embargados por presunta colusión en caso “Los Saqueadores de Ilabaya”

JEE acepta renuncia de Rossana Urrutia, vinculada a Miguel del Castillo, a su candidatura al Parlamento Andino

Partido de César Acuña destinó S/ 349 mil de la franja electoral a medio vinculado a la Universidad César Vallejo

ENTRETENIMIENTO

Jorge Benavides vuelve con JB

Jorge Benavides vuelve con JB Noticias en Panamericana TV: estos son sus horarios, elenco y todos los detalles

Novia de Miguel Trauco rompe su silencio en redes tras grave denuncia contra el futbolista: ¿Se pronunció sobre boda?

Concierto de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos: vías de accesos, horarios y recomendaciones para ingresar

Abogado de Christian Cueva explica el proceso penal de Pamela López, mientras el futbolista pone condición para ayudarla a evitar la cárcel

Miranda Capurro y Doménico Benavides son captados caminando de la mano confirmando romance

DEPORTES

Alianza Lima vs Olva Latino

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: así van los partidos del torneo nacional

Dónde ver Universitario vs Cusco FC HOY: canal tv online del partidazo por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Luis Ramos levanta la mano tras su recuperación en Alianza Lima: “Me encuentro al 100% y espero tener más minutos”