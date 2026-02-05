Rodrigo González critica a María Pía por llorar en estreno de su stream: “Se está victimizando”

El conductor de ‘Amor y Fuego’ rechazó que la presentadora se queje de las críticas a su hija, cuando ella misma la expuso | TikTok

Rodrigo González cuestionó la reacción de María Pía Copello tras su debut en el canal de streaming +QTV, señalando que la presentadora intentó victimizarse ante las críticas dirigidas a su familia. La controversia surgió cuando Copello contó que ella y sus allegados recibieron comentarios negativos en redes sociales, lo que desató un intenso debate en el entorno digital.

González, conductor de ‘Amor y Fuego’, consideró que Copello expuso innecesariamente el emprendimiento de su hija al relacionarlo con la polémica de +QTV. “Se estaba victimizando. ‘Con mi familia, que no sé qué’. Si ella es la que manda a la hija al frente y es la que decide”, sostuvo.

La postura de González fue directa. Aseguró que quien opta por mostrar la vida privada en plataformas públicas debe asumir la posibilidad de recibir opiniones y cuestionamientos.

Rodrigo González cuestiona la reacción de María Pía Copello al emocionarse en el debut de su programa de streaming, generando controversia en el ámbito del entretenimiento peruano (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No me vas a decir que una niña de 9 años va a hacer un emprendimiento. O sea, sí, todo lo que tú quieras, pero a ver, si tú la pones ahí y después, no pidas críticas. La gente tiene derecho a opinar, a pensar y a ser suspicaz y a todo lo que sea. Si sabes lo que estás haciendo y estás tomando esa decisión como adulta, no mandes al frente a la niña para defenderte, ¿no?”, agregó el conductor.

La reacción del presentador encendió el debate sobre los límites de la exposición familiar en redes sociales y la legitimidad de las críticas hacia personalidades públicas, en especial cuando se ven involucrados menores.

María Pía Copello rechazó ataques a Catitejas, emprendimiento de su hija

María Pía Copello se defendió durante la transmisión de +QTV ante los comentarios negativos sobre el emprendimiento que comparte con su hija. La conductora subrayó que las críticas recientes sobrepasaron el ámbito profesional y afectaron a su entorno más cercano. “Siempre se me ha atacado de diferentes formas, nunca me he quejado. Pero lo que ha venido pasando hace un buen tiempo no es que se me ataque, es que se me difama en esa plataforma en YouTube”, afirmó.

Catitejas, el negocio de dulces que surgió en 2023 como parte de una actividad escolar, ganó notoriedad en redes y se expandió a nivel nacional. La popularidad del emprendimiento generó comentarios adversos y acusaciones sobre supuestas irregularidades, poniendo en el centro de la discusión la exposición de la menor y la transparencia del proyecto.

La conductora de televisión rompió su silencio luego de varias semanas de críticas en su contra | QTV

Copello remarcó que las críticas afectan el bienestar y la tranquilidad de su familia. “Yo me he mantenido en silencio, callada, pero todo tiene un límite, sobre todo cuando no solamente se miente, sino se difama”, señaló.

La conductora puntualizó que su comunidad conoce el origen del negocio y recalcó que no permitirá más ataques contra su hija. “Se han metido con el negocio de mi hija, Catitejas, que lo que parece, a mi modo de ver, y creo que la gente que me está viendo, lo más bajo que puede pasar, porque realmente es algo que mi comunidad sabe cómo surgió”, sostuvo Copello.

Frente a los cuestionamientos, la conductora anunció que tomará medidas legales para proteger a su familia. “Y eso es algo que yo realmente no voy a permitir, porque no es algo como que no me gusta, sino que es una difamación y también existe la difamación cubierta, y eso está penado por la ley”, advirtió.

Antes de finalizar, Copello envió un mensaje a quienes la atacan: “La gente está actuando con total impunidad y es algo que yo no pienso permitir. Y ahora que he ingresado a YouTube, sí me voy a defender como tiene que ser”.