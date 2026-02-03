Hernando de Soto reitera que nunca conoció a Ghislaine Maxwell ni al pedófilo Jeffrey Epstein: “Sus delitos son horrorosos”

Hernando de Soto negó haber conocido a Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein o tener cualquier vínculo con ellos, tras aparecer su nombre en documentos difundidos por el Gobierno de Estados Unidos relacionados con el caso Epstein

El economista y excandidato presidencial Hernando de Soto afirmó este martes que nunca conoció a Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice del fallecido pederasta y delincuente sexual Jeffrey Epstein, ni al propio magnate, y negó nuevamente cualquier vínculo con ambos luego de que su nombre apareciera en una serie de documentos difundidos por el Gobierno de Estados Unidos.

“Entre las millones de evidencias en el caso, (hay) un correo de una tal señora Maxwell dirigido a un señor Epstein, ambos de los cuales desconozco y no puedo certificar que el correo sea correcto porque el texto me ha llegado por intermediarios”, señaló en un comunicado difundido por su oficina de prensa.

Explicó que decidió pronunciarse porque “los delitos de Epstein son tan horrorosos” que le solicitaron aclarar si tuvo “alguna relación” con él o Maxwell, a lo que indicó que la “respuesta es un rotundo no”.

En un correo fechado el 1 de febrero de 2010, una interlocutora de la heredera británica escribió que se había reunido con De Soto, “supuestamente uno de los grandes economistas vivos del mundo”, aunque, a su juicio, resultó “realmente decepcionante, (...) una estafa”.

De Soto indicó que el único vínculo mencionado es un correo de Maxwell dirigido a Epstein, cuyo contenido desconoce y cuya autenticidad no puede certificar, ya que recibió el texto a través de intermediarios

El excandidato indicó en su misiva que “el desprecio de esta señora” no le genera molestia “por el sencillo hecho de que estoy de acuerdo” con ella. “La verdad es que no sé ni siquiera si esta señora existe o se acercó; en todas estas conferencias se me acercan centenares de personas. No mantengo un registro de quiénes se acercan a saludar”, agregó.

En la planificación de un recorrido por África del expresidente Bill Clinton también aparece De Soto entre los invitados que se unirían en Accra, Ghana, junto a figuras como Kevin Spacey, Casey Wasserman y varios colaboradores del exmandatario estadounidense. “Me preguntan si es cierto que viajamos con Clinton a Ghana con los artistas de cine Kevin Spacey y Chris Tucker. La respuesta es sí, pero no sé por qué hacen la pregunta”, indicó.

Relató además que, en otra ocasión, el expresidente Bill Clinton (1993-2001) lo invitó a compartir estrado con el magnate estadounidense Bill Gates, confundador de Microsoft y dedicado actualmente a la filantropía, y con el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, para dialogar sobre desarrollo económico. “Hasta ahora no veo la relación de esto con el caso Epstein”, concluyó.

De Soto explicó que decidió pronunciarse por la gravedad de los delitos de Epstein y reiteró que nunca ha tenido relación con él ni con Maxwell; aclaró que desconoce si Maxwell realmente estuvo presente en alguna de sus conferencias

En un diálogo previo con Infobae Perú, De Soto había señalado que el primer correo podría provenir “de alguien allegado(a)” al fallecido magnate, quien se le habría acercado durante una “conferencia” y “seguramente estaría en desacuerdo” con que Clinton lo haya descrito “como ‘el economista vivo más importante del mundo’”.

“Aparte de lo que dice ese correo, no sé nada de esta gente, ni jamás he tenido relación con ellos. Cuando uno da una conferencia, se le acercan después centenares de personas y otros centenares dicen que se acercaron, pero no lo hicieron”, señaló.

Los llamados ‘papeles de Epstein’ han generado una fuerte repercusión en los círculos de poder mundial. Se trata de al menos tres millones de páginas y miles de documentos vinculados al pederasta y examigo del mandatario Donald Trump, quien murió en agosto de 2019 mientras permanecía en prisión por cargos relacionados con un amplio caso de tráfico sexual.

El año pasado, Trump se opuso a la revelación de los documentos y denunció una campaña de los demócratas en su contra, aunque luego cambió de postura y firmó la ley que autorizó su publicación. Por su parte, Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton aceptaron testificar ante la Cámara de Representantes en la investigación sobre el caso.