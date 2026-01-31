Karla Tarazona logra congelar 11 óvulos y le dedica un emotivo mensaje a Christian Domínguez: “Gracias por ser mi soporte”

Karla Tarazona en el centro de fertilidad. Panamerica TV

Karla Tarazona dio a conocer que logró congelar 11 óvulos tras culminar un proceso médico en un centro especializado en fertilidad. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde la presentadora agradeció el acompañamiento de su pareja, Christian Domínguez, quien estuvo presente durante todas las etapas del procedimiento. El anuncio refleja un paso importante en la vida personal de Tarazona, quien expresó su satisfacción al haber cumplido este objetivo y su deseo de convertirse en madre por cuarta vez.

“Estoy súper contenta, al principio nerviosa, pero contenta porque se ha logrado sacar bastantes óvulos, porque ya saben que voy a cumplir 43 y estoy cerca a la menopausia”, señaló Tarazona durante un enlace en vivo en el programa Préndete.

La presentadora resaltó la importancia que tiene para ella este logro, considerando su edad y los desafíos que implica la maternidad para las mujeres que se encuentran próximas al climaterio.

Karla Tarazona y Christian Domínguez vuelven a clínica de fertilidad y desatan rumores de embarazo. Infobae Perú / Captura: IG.

Quiere un hijo con Christian Domínguez

La decisión de congelar óvulos responde a un proceso de planificación familiar en el que Karla Tarazona y su pareja han depositado expectativas a futuro. La conductora explicó que el procedimiento forma parte de un proyecto conjunto y que ambos buscan que todo ocurra de manera tranquila y en las mejores condiciones posibles. “Son planificaciones hacia el futuro, queremos que todo sea perfecto y que todo se dé con tranquilidad. Por eso es que estamos en las manos del doctor Luis Noriega, porque deseamos que el proceso sea demasiado lindo”, indicó.

Durante la jornada en la que se realizó la extracción, Tarazona compartió imágenes y mensajes en sus redes sociales, donde destacó el apoyo incondicional que recibió de Christian Domínguez. “Gracias por ser mi soporte, te amo. Por estar conmigo en los momentos más difíciles. Llegó el día”, escribió la conductora, acompañando sus palabras con fotografías tomadas en la clínica.

Karla Tarazona logra congelar 11 óvulos.

La posibilidad de congelar óvulos representa una alternativa cada vez más utilizada por mujeres que desean postergar la maternidad por razones personales, profesionales o médicas. En el caso de Karla Tarazona, la decisión también está motivada por el deseo de tener una hija, ya que actualmente es madre de tres varones.

En varias entrevistas, la presentadora ha manifestado su ilusión de ampliar la familia y la esperanza de que, en un futuro, pueda cumplir el sueño de tener una niña.

El proceso de congelación de óvulos implica una serie de pasos médicos, que incluyen la estimulación ovárica, la extracción y el almacenamiento en condiciones especiales hasta el momento en que la paciente decida utilizarlos. Tarazona relató que el procedimiento fue supervisado por el doctor Luis Noriega, especialista en fertilidad, y que todo se desarrolló según lo previsto.

Karla Tarazona y Christian Domínguez vuelven a clínica de fertilidad y desatan rumores de embarazo. Infobae Perú / Captura: IG.

Los suyos, los míos y los nuestros

Karla Tarazona es madre de tres hijos, los dos mayores frutos de su matrimonio con Leonard León. El último fue concebido con Christian Domínguez, en su primera etapa de relación. Por su parte, Christian Domínguez tiene tres hijos, de las cuales dos son mujeres, cuyas madres son Melanie Martínez y Pamela Franco.

El proceso de congelación de óvulos marca una nueva etapa en la vida de Karla Tarazona y refuerza su compromiso de construir una familia más grande, acompañada del apoyo de su pareja y de un entorno médico especializado. Los conductores retomaron su relación en el 2025, después de varios años de separación.

Melanie Martínez es la madre de la primera hija de Christian Domínguez.