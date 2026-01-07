Perú

Los trámites y multas que costarán más este 2026 con el incremento de la UIT

El nuevo valor de la Unidad Impositiva Tributaria eleva de forma automática el costo de sanciones, tasas judiciales y gestiones ante entidades públicas, con impactos directos en conductores, contribuyentes y pequeños negocios desde enero de este año

El cambio, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, no solo impacta en impuestos, sino también en multas, sanciones y tasas administrativas vinculadas a este indicador. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Desde el 1 de enero de 2026, el nuevo valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), fijado en S/ 5.500, comenzó a reflejarse en una serie de pagos obligatorios que enfrentan ciudadanos, empresas y conductores. El ajuste, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, no solo incide en impuestos, sino que redefine el monto de multas, sanciones y tasas administrativas que se calculan como porcentajes o múltiplos de este indicador.

El incremento de S/ 150 frente a la UIT de 2025, equivalente a 2,8%, se traslada de manera automática a obligaciones ya existentes. Esto significa que, aun sin cambios en la normativa, una infracción de tránsito, una multa tributaria o un trámite judicial puede resultar más caro este año, con impactos concretos en sectores que interactúan de forma frecuente con el Estado.

Por qué suben automáticamente las multas y tasas

En el Perú, la UIT funciona como una unidad de cuenta legal. Muchas sanciones y derechos administrativos no se expresan en soles, sino en fracciones de la UIT. Cuando el MEF actualiza su valor, el reajuste se aplica de inmediato, sin necesidad de decretos adicionales por cada entidad.

Así, una multa fijada en 0,5 UIT pasa de costar S/ 2.675 en 2025 a S/ 2.750 en 2026. De la misma forma, una tasa equivalente al 10% de la UIT sube de S/ 535 a S/ 550. Este mecanismo mantiene el valor real de las sanciones, pero incrementa el desembolso efectivo para los administrados.

Multas tributarias: montos concretos más altos en Sunat

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria utiliza la UIT como base para sancionar incumplimientos fiscales. Por ejemplo, no presentar una declaración jurada dentro del plazo puede acarrear multas que representan un porcentaje de la UIT, dependiendo del régimen tributario del contribuyente.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria toma la UIT como referencia para aplicar sanciones ante faltas tributarias. Foto: Asesor Contable

Con la UIT en S/ 5.500, infracciones como no emitir comprobantes de pago, declarar cifras incorrectas o no llevar libros contables obligatorios generan sanciones mayores que en 2025, aun cuando el porcentaje aplicado sea el mismo. Para pequeños contribuyentes y microempresas, este incremento puede representar varios cientos de soles adicionales por cada falta.

Transporte informal: una UIT completa por la infracción

Uno de los casos más claros del impacto del nuevo valor es el transporte no autorizado de personas. Desde enero de 2026, esta infracción se sanciona con una multa equivalente a una UIT, es decir, S/ 5.500. La penalidad no admite descuentos por pronto pago ni fraccionamiento, al estar clasificada como muy grave por el riesgo que supone para la vida e integridad de los usuarios.

Este monto aplica tanto a conductores como a empresas que operan sin autorización, y se suma a otras medidas administrativas que pueden incluir la retención del vehículo.

Exceso de velocidad: nueva escala de pagos

Las sanciones por exceso de velocidad también se recalcularon con la UIT 2026. Circular hasta 10 km/h por encima del límite permitido implica una multa de 18% de la UIT, equivalente a S/ 990. Superar el límite en más de 10 km/h y hasta 30 km/h se castiga con el 24% de la UIT, es decir, S/ 1.320. En los casos más graves, cuando se excede el límite máximo en más de 30 km/h, la sanción alcanza el 50% de la UIT, lo que equivale a S/ 2.750.

La Superintendencia de Transporte Terrestre precisó que este reajuste se aplica a todas las infracciones previstas en la normativa nacional de tránsito y transporte, con un enfoque preventivo para reducir conductas de riesgo en las vías.

Las multas por exceder los límites de velocidad fueron actualizadas en función de la UIT 2026. Foto: difusión

Multas municipales y licencias: mayores costos para negocios

Las municipalidades también fijan muchas de sus sanciones en función de la UIT. Infracciones como operar sin licencia de funcionamiento, incumplir normas de seguridad o exceder aforos autorizados pueden traducirse en multas que ahora resultan más elevadas.

Por ejemplo, una sanción municipal establecida en 0,3 UIT pasó de S/ 1.605 en 2025 a S/ 1.650 en 2026. Para pequeños comercios y restaurantes, una sola infracción puede representar un impacto relevante en su flujo de caja.

Procesos judiciales, trámites legales y el efecto acumulado de los trámites administrativos

El incremento de la UIT se refleja además en las tasas judiciales. La presentación de demandas civiles, recursos administrativos o solicitudes de ejecución implica pagos calculados sobre este indicador. Con el nuevo valor, cada escrito, inscripción o actuación procesal tiene un costo mayor que el año anterior.

Para personas y empresas involucradas en procesos largos, el aumento se acumula a lo largo del tiempo y eleva el gasto total del litigio.

Registros, inscripciones y procedimientos ante entidades públicas también se encarecen. Aunque el aumento individual puede parecer limitado, realizar varios trámites en el año puede significar un desembolso adicional relevante. En este escenario, el cumplimiento oportuno de obligaciones y la regularización de permisos se vuelve clave para evitar sanciones y costos más altos durante todo el 2026.

