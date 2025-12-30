Perú

Año Nuevo 2026: ¿hasta qué hora funciona el Metro de Lima, Metropolitano y corredores el 31 de diciembre y 1 de enero?

Las autoridades y operadores posiblemente implementarán ajustes en los recorridos y frecuencias de los principales sistemas de transporte, debido al incremento de la demanda y el tráfico característicos de estas fechas festivas

El Metro de Lima y
El Metro de Lima y Callao modificará sus horarios habituales durante Año Nuevo 2026 para permitir una mejor organización de los desplazamientos.

Los ciudadanos de Lima y Callao podrán movilizarse durante las celebraciones de Año Nuevo 2026 con horarios especiales en los principales servicios de transporte. El Metro de Lima, el Metropolitano, los corredores y el servicio Aerodirecto tendrán horarios modificados el 31 de diciembre y el 1 de enero, permitiendo a los usuarios planificar sus desplazamientos de manera anticipada.

La Línea 1 del Metro de Lima y Callao operará el 1 de enero de 2026 desde las 5:30 a. m. hasta las 10:00 p. m. Las frecuencias de paso estarán entre 7 y 15 minutos, dependiendo de la franja horaria.

Por su parte, la Línea 2 del Metro continuará funcionando en su horario regular, de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.. Estas medidas buscan facilitar el traslado de miles de personas durante el feriado, mientras se mantiene un flujo adecuado de trenes para cubrir la demanda estimada.

La Línea 1 del Metro
La Línea 1 del Metro operará el 1 de enero de 2026 desde las 5:30 a. m. hasta las 10:00 p. m., adaptando frecuencias para responder al aumento de demanda.

Servicio del Metropolitano

Los horarios del Metropolitano podrían experimentar ajustes similares a los implementados en Navidad. El 31 de diciembre, los servicios Superexpreso, Superexpreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 iniciarían sus recorridos desde el mediodía.

El resto de los servicios regulares y alimentadores mantendrían los horarios habituales, aunque la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) deberá confirmar esta disposición en sus plataformas oficiales.

El jueves 1 de enero, los servicios regulares A, B y C circularán de 5:00 a. m. a 10:00 p. m., mientras que el Expreso 5 estará disponible de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Los buses alimentadores funcionarán hasta las 11:00 p. m. Infobae Perú subrayó que estas adaptaciones buscan mejorar la experiencia de viaje en fechas de alta demanda.

El Metropolitano podría ajustar sus
El Metropolitano podría ajustar sus recorridos y frecuencias desde este 31 de diciembre.

Corredores y transporte regular

Los corredores complementarios en Lima operarán entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m., cubriendo sus rutas habituales para conectar los principales ejes viales de la ciudad. El transporte regular habilitará sus unidades desde las 4:30 a. m. hasta la medianoche, con frecuencias ajustadas según la demanda, según datos de Infobae Perú. De este modo, los pasajeros tendrán alternativas para desplazarse durante todo el día en el distrito capital y en Callao.

Los taxis autorizados operarán las 24 horas, posibilitando traslados en cualquier momento, tanto de día como de noche. El servicio Aerodirecto, que conecta a los usuarios con el aeropuerto, mantendrá sus horarios y rutas habituales, facilitando el acceso para quienes viajen en estas fechas.

Tráfico en Lima

Las autoridades recomiendan a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales de la ATU y de los operadores de transporte, ya que podrían anunciar modificaciones de última hora. El tráfico en Lima suele intensificarse en fechas festivas, con congestión severa en avenidas principales como Javier Prado, Abancay, Brasil, Arequipa y las vías del centro histórico. El flujo vehicular también se incrementa porque muchos ciudadanos se desplazan hacia los balnearios y discotecas de la zona sur.

El tráfico en Lima se
El tráfico en Lima se intensificará en Año Nuevo, con congestión en avenidas principales y vías hacia balnearios, alertando sobre demoras de hasta dos horas en algunos tramos.

Usuarios reportaron demoras de hasta dos horas para atravesar ciertos tramos, especialmente durante la tarde y la noche. Se recomienda especial precaución en la Panamericana Sur, donde se ubican los balnearios más concurridos, y en la Panamericana Norte, donde se encuentran otras playas visitadas. La mayor afluencia responde al interés de miles de personas en celebrar en distintos puntos de la ciudad y alrededores.

El viernes 2 de enero, declarado no laborable para el sector público, así como el sábado 3 y domingo 4 de enero, el sistema de transporte público retomará su funcionamiento normal en toda la ciudad. Las autoridades han intensificado el patrullaje y el control en las principales intersecciones para agilizar el tránsito y proteger a los peatones durante las celebraciones, reforzando la seguridad en los puntos de mayor afluencia.

