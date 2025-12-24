Perú

¿Estás comiendo suficiente proteína? La cifra que casi nadie alcanza

La proteína ha dejado de ser un tema exclusivo del deporte para convertirse en un eje central del desarrollo de nuevos productos alimentarios

Guardar
La imagen muestra una variedad
La imagen muestra una variedad de alimentos ricos en proteínas, incluyendo pechuga de pollo a la parrilla, huevo frito, salmón, yogur griego con frutas, frutos secos mixtos, huevos cocidos y requesón con cebollín. Estos alimentos son fundamentales para una alimentación balanceada y el mantenimiento de la masa muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la conversación sobre la proteína se ha centrado casi exclusivamente en atletas y personas que entrenan en el gimnasio, creando la idea de que se trata de un nutriente “especializado”. Sin embargo, cuando miramos los datos de consumo a nivel mundial, la realidad es muy distinta: la mayoría de personas no alcanza ni siquiera el mínimo de proteína que debería consumir a diario.

En paralelo, la proteína ha dejado de ser un tema exclusivo del deporte para convertirse en un eje central del desarrollo de nuevos productos alimentarios. Hoy, las marcas entienden que los consumidores no solo buscan reducir calorías, sino comer mejor: alimentos que aporten saciedad, funcionalidad y beneficios reales para la salud. Este cambio de enfoque ha impulsado una mayor presencia de productos altos en proteína en la alimentación cotidiana.

La tendencia se refleja en el crecimiento de opciones que van mucho más allá del clásico suplemento en polvo. Yogures, panes, snacks, bebidas, platos listos e incluso postres incorporan proteínas de mejor calidad, con etiquetas más limpias y formulaciones pensadas para el consumo diario. Al mismo tiempo, existe un mayor interés por diversificar las fuentes, combinando opciones de origen animal y vegetal para adaptarse a distintos estilos de vida y preferencias.

A nivel global, el consumo promedio de proteína se mantiene cerca de los valores mínimos establecidos hace décadas para evitar deficiencias nutricionales. Sin embargo, estas recomendaciones no fueron diseñadas para optimizar la salud, la fuerza muscular ni el metabolismo a largo plazo. En un contexto moderno —donde vivimos más años, nos movemos menos y buscamos mejor calidad de vida— ese mínimo resulta insuficiente para cubrir las verdaderas demandas del cuerpo.

Además, el promedio mundial esconde grandes desigualdades. Algunas personas concentran casi toda su proteína en una sola comida; otras dependen de fuentes de menor calidad o reducen su consumo con la edad, justo cuando el cuerpo se vuelve menos eficiente para utilizarla. El resultado no suele ser una deficiencia evidente, sino una pérdida lenta de masa muscular, energía y funcionalidad, muchas veces atribuida erróneamente al envejecimiento “normal”.

Durante años se repitió que consumir 0.8 gramos de proteína por kilo de peso corporal era suficiente. Si bien esta cifra ayuda a evitar déficits nutricionales, no es la más adecuada para quienes buscan verse mejor, tener más energía, entrenar con regularidad o envejecer con fuerza. La proteína no solo cumple una función estructural: también contribuye a aumentar la saciedad, proteger el metabolismo y participar en la producción de hormonas y neurotransmisores.

Las recomendaciones actuales apuntan a ajustar la ingesta según el nivel de actividad. Una persona poco activa puede beneficiarse de 1.0 a 1.2 gramos por kilo de peso; alguien que realiza ejercicio regular, de 1.4 a 1.6 gramos; y quienes entrenan fuerza o buscan perder grasa, de 1.6 a 2.0 gramos por kilo. Tan importante como la cantidad es la distribución diaria, idealmente en tres comidas principales con un aporte adecuado en cada una.

Respecto a las fuentes, la proteína animal suele absorberse mejor, aunque la vegetal también puede ser efectiva si se consume en mayor cantidad y se combinan distintas fuentes (menestra + cereal). En personas sanas, una dieta alta en proteína no representa un riesgo; al contrario, ayuda a mantener músculo y saciedad. Solo quienes tienen enfermedad renal deben ajustarla con supervisión profesional.

La proteína no es una moda, es un pilar básico de la alimentación moderna y uno de los nutrientes más subestimados. Revisar cuánta proteína consumimos, cómo la distribuimos y de dónde proviene es una forma sencilla de cuidar el cuerpo, la energía y la calidad de vida a largo plazo.

Temas Relacionados

AlimentaciónNutriciónProteínaOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Alicia Retto se muestra vulnerable previo a Navidad: “Me ayuda venir a trabajar y ocupar mi cabeza”

La conductora confesó no haber dormido bien y habló sobre la sensibilidad emocional que le generan estas fechas

Alicia Retto se muestra vulnerable

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María se reconcilian tras fuerte crisis y posan junto a sus hijos: “La familia es lo primero”

La influencer compartió un mensaje de unión familiar que fue celebrado por cientos de seguidores

Romina Gachoy y Jean Paul

Magaly Medina se burla de la Navidad de Silvia Cornejo: “De verde esperanza y que Gabuteau se quede solo con ella”

La periodista destacó el simbolismo del vestido verde y remarcó la ausencia del esposo en una fecha familiar clave, mientras que la exmodelo apareció posando únicamente junto a su hijo en todas las imágenes

Magaly Medina se burla de

Magaly Medina pone en duda la Navidad de Karla Tarazona y Christian Domínguez: “¿Hasta cuándo durará?”

La conductora cuestionó la estabilidad de la pareja tras su foto navideña y expresó su preocupación por el bienestar de los niños

Magaly Medina pone en duda

Silvia Cornejo, Ivana Yturbe, Mario Hart y más: cómo vivirán la Navidad, las figuras del espectáculo

Reconciliaciones inesperadas, viajes y ausencias evidentes marcaron la víspera de la Noche Buena de los faranduleros

Silvia Cornejo, Ivana Yturbe, Mario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE cierra hoy el registro

JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los candidatos inscritos?

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

Elecciones 2026: JEE declara inadmisible lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados

Elecciones 2026: César Combina anuncia que Karen Paniagua y Génesis Tapia no postularán al Congreso por Avanza País

Poder Judicial ratifica detención preliminar contra Ciro Castillo por el caso “Los socios del Callao”

ENTRETENIMIENTO

Hija de Guillermo Dávila toma

Hija de Guillermo Dávila toma drástica decisión tras confesiones del cantante sobre su hermano Vasco Madueño

Alicia Retto se muestra vulnerable previo a Navidad: “Me ayuda venir a trabajar y ocupar mi cabeza”

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María se reconcilian tras fuerte crisis y posan junto a sus hijos: “La familia es lo primero”

Magaly Medina se burla de la Navidad de Silvia Cornejo: “De verde esperanza y que Gabuteau se quede solo con ella”

Magaly Medina pone en duda la Navidad de Karla Tarazona y Christian Domínguez: “¿Hasta cuándo durará?”

DEPORTES

Cienciano vs Melgar y Alianza

Cienciano vs Melgar y Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso por Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y estadios confirmados

Eryc Castillo ponderó su 2025 como “productivo” y lamentó no haber alcanzado los objetivos colectivos con Alianza Lima

Franco Velazco aseguró que la ‘Noche Crema’ 2026 mantendrá su fecha, pese a que órgano de seguridad deportiva aún no otorga las garantías

Deportivo Garcilaso se potencia en ofensiva para ser protagonista en la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026

Reimond Manco explotó contra el Fondo Blanquiazul por injerencia en decisiones deportivas de Alianza Lima: “Pongan la plata y quédense callados”