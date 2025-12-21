Perú

El árbol navideño más grande del Perú deslumbra en Tacna con más de 40 metros de altura

La instalación de una estructura festiva de gran tamaño en el Paseo Cívico ha convertido a la ciudad en un punto de encuentro para familias y turistas que buscan compartir tradiciones durante la temporada de fin de año

El Paseo Cívico de Tacna se transforma en epicentro festivo con la instalación del árbol navideño monumental y decoraciones luminosas.

En el corazón del Paseo Cívico de Tacna, miles de personas se congregan para celebrar la llegada de diciembre bajo la sombra luminosamente decorada de un árbol navideño que alcanza más de 40 metros de altura, considerado el más grande del Perú.

Según reportó 24 Horas, la estructura se convirtió en el epicentro de la temporada festiva, atrayendo a residentes y visitantes que buscan sumergirse en el ambiente tradicional que marca el inicio de las fiestas de fin de año en el sur del país.

La presencia del árbol navideño monumental transformó el Paseo Cívico en un punto de encuentro al que acuden familias completas, grupos de amigos y turistas que visitan la ciudad de Tacna solo para contemplar el espectáculo visual. Niños y adultos aguardaban su turno para retratarse junto a la estructura iluminada, rodeada de motivos navideños y figuras que remiten a las costumbres típicas de estas fechas.

El árbol navideño de más
El árbol navideño de más de 40 metros en Tacna se convierte en el más grande del Perú y atrae a miles de visitantes.

“Estoy contenta de visitar aquí la plaza de armas en Tacna, porque está todo muy hermoso”, expresó una vecina en declaraciones recogidas por el canal.

La emoción y el deseo de compartir momentos con los seres queridos aparecen como constantes en los testimonios recogidos por el noticiero, que identificó a numerosas personas provenientes de distintas regiones del país acercándose al lugar.

El espíritu festivo

Una figura central en la celebración es Papá Noel, quien también estuvo presente cerca del árbol para dialogar con pequeños y mayores. “Esta Navidad sea paz y unión en la familia sobre todo. Muchos hijos vienen de lejos para estar con los padres, con los abuelos, porque a lo mejor es la Navidad más bonita de este año”, expresó el Santa tacneño a 24 Horas.

Recorrido por los árboles de
Recorrido por los árboles de Navidad más espectaculares de Lima: ubicaciones y consejos| Municipalidad de Lima

La aparición del emblemático personaje incrementó la concurrencia en la zona, alimentando las filas de niños que querían saludarle y hacer sus pedidos especiales.

La interacción con Papá Noel permitió conocer los deseos más recurrentes entre los menores. Según el reporte televisivo, la tecnología ocupa un lugar destacado en las cartas a Santa: “Algunos me piden la unión de la familia, muchos otros ya nos piden nuestros regalos. Me están pidiendo hasta PlayStation, iPhone diecinueve”, indicó el representante navideño.

Identidad local

El montaje del árbol navideño gigante se suma a una serie de esfuerzos de la municipalidad de Tacna para fomentar el turismo interno y el sentido de comunidad, según lo detalló 24 Horas. La plaza de armas se engalanó con una amplia variedad de adornos luminosos y temáticos, generando un entorno propicio para paseos nocturnos y encuentros familiares.

Así luce la calle más
Así luce la calle más navideña de Lima: Está en San Isidro y vecinos de diferentes distritos van al lugar a tomarse fotos - Andina

La congregación de visitantes se mantuvo constante en los últimos días, haciendo del Paseo Cívico un lugar de reunión seguro y colorido ante la expectativa de la inminente llegada de la Nochebuena. El árbol no solo constituye una muestra del ingenio y la logística local, sino que se posiciona como referencia nacional durante la temporada, reforzando la reputación de Tacna como destino festivo en el sur del Perú.

Testimonios y emociones compartidas

Durante la transmisión en vivo y las entrevistas a pie de plaza, el equipo de 24 Horas recogió múltiples voces que retratan la variedad de experiencias que deja la tradición. “Mi familia está en Lima. Voy a quedarme aquí con una familia en Tacna, pasarla, pero creo que en lo espiritual estamos todos unidos”, compartió otra visitante que destacó la capacidad de la celebración para acercar a las personas, más allá de la distancia física.

El despliegue de seguridad y organización permitió a centenares de ciudadanos disfrutar del evento con tranquilidad. Los niños recorrían el paseo con atuendos festivos, mientras que grupos de adultos aprovechaban para capturar las mejores postales familiares, según el reporte del canal. La participación activa de los asistentes y la afectuosa acogida del árbol reflejan el impacto simbólico que este ícono tiene para la colectividad local y nacional.

