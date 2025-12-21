Perú

¿Cómo estará hoy el clima en Lima? Senamhi lanza su pronóstico para este domingo 21 de diciembre

La institución recordó que las condiciones meteorológicas, incluidas las fluctuaciones de temperatura y cielo parcialmente despejado por la tarde, contribuyen a una sensación térmica variable

La capital peruana registra este domingo 21 de diciembre una jornada marcada por cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana, seguido de periodos de nubosidad dispersa y temperaturas que oscilaron entre los 14°C y 27°C en el sector este, según el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

De acuerdo con los datos del Senamhi, para la zona oeste y Callao, la temperatura mínima fue de 18°C y la máxima alcanzó los 28°C, acompañado por la presencia de sol durante el día.

El pronóstico elaborado por el Senamhi indicó que la cobertura nubosa se dispersó durante la tarde, permitiendo la aparición de periodos soleados, especialmente en la franja costera.

La costa de Perú registrará un fenómeno meteorológico catalogado como peligroso, según advirtió el Senamhi en un aviso. (Crédito: Senamhi)

La variabilidad atmosférica observada durante el día respondió a las condiciones típicas de la temporada en Lima, donde las transiciones entre nubes y cielos despejados son frecuentes durante este mes.

El Senamhi recordó que las condiciones meteorológicas, incluidas las fluctuaciones de temperatura y cielo parcialmente despejado por la tarde, contribuyen a una sensación térmica variable a lo largo de la jornada.

Tipos de clima

En el departamento de Lima se registran una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado regularmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad durante todo el año.

La predicción del estado del tiempo en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

