El Congreso podría intentar una nueva prórroga del Reinfo hasta el 2027

Según la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, un elemento que podría favorecer una nueva ampliación del Reinfo es el aumento de figuras vinculadas a la minería artesanal dentro del ámbito político

Parlamentarios cedieron a demandas de mineros. | Fotocomposición: Infobae Perú

El Congreso de la República aprobó una prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026, la congresista Diana Gonzales considera que este no será el último intento por extender su vigencia. Desde su experiencia como vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, advirtió que el debate podría reabrirse en la próxima legislatura, incluso con la mirada puesta en el 2027.

“Yo no lo descartaría. Creo que de hecho es un caballito para algunas bancadas seguir viendo este tema”, afirmó en declaraciones a RPP, cuando fue consultada por una nueva ampliación.

A su juicio, la insistencia en prolongar el Reinfo responde menos a una política seria de formalización y más a cálculos electorales.

Gobierno de Jerí aún no define si ampliará el Reinfo ante presión de mineros.

Mineros artesanales en la política

Uno de los factores que, según Gonzales, podría impulsar una nueva prórroga es la creciente presencia de representantes vinculados a los mineros artesanales en el escenario político. Si bien reconoció que se trata de un derecho legítimo, advirtió que esta participación tiene un impacto directo en las decisiones que se toman dentro del Congreso.

“Ahora integran partidos políticos, respetando su derecho, por supuesto, pero creo que ahora son ellos los que quieren estar realmente dentro de las comisiones con voz y voto”, sostuvo. En su opinión, este contexto explica por qué el Reinfo continúa siendo utilizado como una bandera política.

Falta de sustento técnico

Para la parlamentaria, una ampliación del registro hasta 2027 carecería de respaldo técnico y estaría motivada principalmente por intereses electorales. “Lamento que no resista ningún análisis técnico y que lo único que estén viendo acá son millones de votos, que estén viendo populismo”, señaló.

Gonzales también cuestionó la falta de liderazgo del Ejecutivo en esta materia. “El Ejecutivo de Somos Perú ha querido patear el tema, no toma ninguna iniciativa sobre la materia”, afirmó, al recordar que hasta ahora no se ha presentado una propuesta clara de una ley de pequeña minería y minería artesanal que reemplace al Reinfo.

Maquinaria y personal de la FEMA, ANA y Policía de Chanchamayo intervienen la zona explotada por mineros ilegales.

En ese contexto, advirtió que el país enfrenta un riesgo serio si el registro termina convirtiéndose en una solución permanente. “El Perú no puede estar sometido a la ilegalidad”, enfatizó.

Para Gonzales, el debate sobre el Reinfo ya no es únicamente legislativo, sino político y estructural. Mientras no exista una decisión firme para cerrar el registro y sustituirlo por una política clara de formalización, la posibilidad de nuevas prórrogas seguirá latente en el Congreso.

Votación en la Comisión Permanente

La Comisión Permanente del Congreso aprobó la ampliación del Reinfo con el voto favorable de trece parlamentarios: Martha Moyano, Patricia Juárez, Patricia Chirinos, Eduardo Salhuana, Jorge Marticorena, Digna Calle, Roberto Sánchez Palomino, Víctor Cutipa, Jorge Zeballos Aponte, Ana Zegarra, Alex Paredes Gonzales, Carlos Alva Rojas y Alfredo Pariona.

Si bien la iniciativa aún debe ser promulgada por el Ejecutivo, en el Legislativo se considera que el trámite avanzará sin mayores obstáculos, ya que el dictamen final recoge los principales planteamientos del Ministerio de Energía y Minas. Entre ellos, la reducción del plazo inicialmente propuesto y la exclusión de la suspensión de los procedimientos de retiro de registros que no cumplan los requisitos.

Inhabilitación de Delia Espinoza: Con 16 votos a favor la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó sanción contra la suspendida fiscal de la Nación

La norma establece que el Reinfo se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de una nueva ley que regule la pequeña minería y la minería artesanal. Además, mantiene la exclusión de quienes ejercen actividades ilegales y descarta la reincorporación automática de los registros retirados.

