Suheyn Cipriani revela que joven con quien fue vista en fiesta y se adelanta a ‘ampay’ de Magaly TV

Con total sinceridad, Suheyn Cipriani contó cómo fue su encuentro con su ex en la celebración, dejando claro que no hubo nada más allá de una charla casual y un saludo cordial (TikTok)

La modelo Suheyn Cipriani decidió dar su relato antes de la difusión del informe que un conocido programa de espectáculos tenía previsto presentar sobre su presencia en el aniversario de La Bella Luz.

En un video publicado en redes contó que el joven que aparece a su lado no era un nuevo interés sentimental, sino un exsaliente con quien se encontró inesperadamente en un pasillo del local.

Afirmó que la conversación fue corta, que no hubo citas ni encuentros posteriores y que regresó a casa por su cuenta. Su intención, según dijo, es frenar interpretaciones que puedan distorsionar su vida personal. La reacción llegó horas antes de la emisión del reportaje televisivo.

Suheyn detalla el encuentro y niega otras versiones

La exmodelo relató que el diálogo con su exsaliente ocurrió de manera casual mientras buscaba comida en la fiesta, y afirmó que ambos se retiraron por separado para frenar especulaciones sobre un vínculo sentimental. (TikTok)

Cipriani decidió enfrentar las especulaciones desde su propia plataforma digital. Allí relató que el episodio ocurrió mientras se retiraba del área principal del concierto para buscar comida en una zona posterior del recinto. Según su testimonio, al girar encontró al joven, con quien ya había tenido un vínculo sentimental en el pasado. “Ese día estaba mi exsaliente. Fui a la parte de atrás a comer y justo me lo encontré. Nos saludamos y nada más”, dijo en su transmisión.

También expresó que no abandonó el lugar con él. Aclaró que el breve diálogo se limitó a recordar asuntos pendientes y que, luego de esa charla, cada uno siguió su camino. “Me fui en mi carro y después me dejaron en mi casa. No me fui a ningún lado con nadie por si acaso”, afirmó. Su tono buscó detener cualquier intento de instalar la idea de una nueva relación.

Durante su intervención mostró incomodidad por la frecuencia con la que, según ella, se la asocia con diversos hombres cada vez que aparece en imágenes públicas. “Ustedes suenan como si me pararan empayando con diferentes hombres y no es así”, manifestó. Añadió que el muchacho es alguien conocido de su entorno y trató de desmarcarse de las insinuaciones que circulaban desde la noche anterior.

La figura utilizó sus redes sociales para presentarse como la primera fuente del relato, un impulso para exponer su versión antes de que otra narrativa se impusiera en la agenda del día.

Tiene historial

El paso de Suheyn por el evento despertó expectativas entre seguidores y reporteros, quienes cuestionaron la presencia del joven, mientras ella buscó adelantarse a cualquier lectura orientada a sugerir un vínculo emocional. (El Valor de la Verdad)

La presencia de Suheyn en acontecimientos sociales suele generar interés inmediato debido a su historial público. Su nombre, ligado a controversias anteriores y a denuncias que marcaron parte de su vida reciente, ha provocado que cualquier situación en la que aparezca se convierta rápidamente en material para programas de entretenimiento.

La fiesta donde se le vio, escenario habitual de figuras del ámbito artístico y farandulero, contó también con la presencia de reporteros del espacio conducido por Magaly Medina. Esto aumentó las expectativas de lo que podría revelarse. La presentadora estuvo en el evento, observó detalles del ambiente y tenía previsto difundir imágenes junto a comentarios adicionales en su programa. Este anuncio empujó a Suheyn a salir primero.

El hecho de que el joven estuviera en el mismo lugar generó dudas entre seguidores y comentaristas. Algunos se preguntaron si se trataba de una coincidencia o de una reunión coordinada; otros se limitaron a especular sobre las motivaciones de su presencia. Suheyn evitó profundizar en esta parte, aunque afirmó que no existió una invitación conjunta ni un plan previo. Para ella, se trató de un encuentro fortuito dentro de un espacio lleno de asistentes.

La reacción temprana es parte del intento por controlar la percepción sobre su vida personal. Sabe que los programas especializados convierten cualquier imagen ambigua en un centro de análisis. Por eso buscó instalar una versión directa, capaz de reducir el margen de interpretación de terceros.